Floyd Landis trekt tumultueuze Tour definitief naar zich toe ten koste van Oscar Pereiro Sio, of toch voor even MXG

22 juli 2020

13u12 0 Wielrennen Ongezien was het. Floyd Landis zette in 2006 de Tour in z’n eentje op z’n kop. Een inzinking gevolgd door een nog straffere heropstanding. Vandaag exact 14 jaar geleden nam Landis op de voorlaatste dag van de Tour definitief de gele trui over van Oscar Pereiro Sio na een sterke tijdrit. Hij won de editie van 2006. Voor even toch, want nog geen week na z’n triomf werd-ie geklist.

De Tour van 2006 begint op 1 juli in Straatsburg, maar eigenlijk is de rittenkoers de dag ervoor al onthoofd. Spaanse media maken een lijst bekend met daarop 200 namen van sporters die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan dopinggebruik. Bij die namen ook heel wat wielrenners. Jan Ullrich, Ivan Basso, Alexander Vinokourov en Francesco Mancebo worden door hun ploeg meteen een deelname aan de Tour ontzegd. Het kransje topfavorieten is uitgedund, om niet te zeggen onbestaande.

In Straatsburg staan ‘s anderendaags 176 renners aan de start van de proloog. Schaduwfavorieten worden er ineens topfavorieten. Denis Menchov, Alejandro Valverde, Levi Leipheimer, Cadel Evans, Carlos Sastre en Floyd Landis zien hun kansen op een Tourzege de hoogte ingaan. In de derde rit richting Valkenburg in Nederland breekt Alejandro Valverde z’n schouder door een valpartij. In etappe 7, een tijdrit naar het Franse Rennes, krijgt Levi Leipheimer bijna zeven minuten aangesmeerd. Landis nestelt zich door een sterke tijdrit op een tweede plaats met een bonus op al z’n dichte concurrenten. Of wat daar dan nog van overschiet.

Ik had een heel slechte dag op het verkeerde moment. Morgen proberen we het opnieuw. Floyd Landis na z’n inzinking op La Toussuire

Landis pakt na rit 11 de gele trui. Op Pla de Beret onderscheidt hij zich samen met Menchov en Leipheimer. De Amerikaan rijdt comfortabel in het geel, maar weet ook dat zijn ploeg (Phonak) op dat moment niet mans genoeg is om die trui te verdedigen en alle aanvallen erop te pareren. Landis besluit de trui gecontroleerd uit handen te geven. In rit 13 ontsnapt een monstervlucht met onder meer de Duitser Jens Voigt en de Spanjaard Oscar Pereiro Sio, een vriend en voormalig ploeggenoot van Landis. Beide staan ver genoeg in het klassement. Voigt wint de etappe voor Pereiro. Ze houden een bonus van 29 minuten en 57 seconden over op het peloton. Pereiro pakt het geel. De ploeg van Landis is de last - voorlopig - kwijt.

Pereiro kan het tempo bergop niet altijd volgen, waarop hij de trui op Alpe d’Huez al meteen opnieuw aan Landis moet laten.

Maar dan: de inzinking.

In rit 16 parkeert Landis op de flanken van La Toussuire. De Amerikaan verliest meer dan tien minuten op ritwinnaar Sastre. Pereiro houdt nagenoeg stand en finisht als derde. Hij neemt de gele trui van Landis opnieuw over. “Ik had een heel slechte dag op het verkeerde moment. Ik weet niet waarom, maar het is frustrerend dat dat op de zwaarste dag van de Tour moet gebeuren. Morgen proberen we het opnieuw”, klinkt het na afloop bij Landis.

En hij probeert het opnieuw. Met wat extra dosissen testosteron in de aderen staat Landis met een plan aan de start van rit 17. Een bergetappe richting Morzine via de Col de Joux Plane, de laatste kans in de Alpen. Landis gaat er al snel vandoor, rolt de kopgroep op (waar ook Philippe Gilbert in zat) en soleert ongezien naar de triomf én serieuze tijdswinst. Hij wint met bijna zes minuten voorsprong op Sastre.

De heropstanding.

Het levert hem een derde plaats op in het klassement. Pereiro rijdt nog altijd in het geel met een marge van dertig seconden op Landis. Daartussenin staat Sastre. Met nog een tijdrit op het programma mag dat geen probleem vormen voor de Amerikaan die hoe dan ook veel sneller is tegen de klok.

Op 22 juli 2006 moet het dan gebeuren. De Oekraïener Sergiy Honchar wint - na trouwens ook de eerste tijdrit te hebben gewonnen - afgescheiden de race tegen de klok. Landis wordt derde en pakt bijna anderhalve minuut terug op Pereiro. Sastre zakt nog verder weg. Zo pakt Landis op de voorlaatste dag van de Tour van 2006 de gele trui en een zekere eindzege.

Maar op 27 juli volgt al de ontnuchtering. De Tour is dan amper vier dagen afgelopen en Landis blijkt na z’n fameuze coup op de Joux Plane positief getest te hebben op testosteron. Landis vraagt het B-staal aan, maar ook dat is positief. Landis speelt z'n zege kwijt. Het was de eerste keer sinds 1904 dat de winnaar van de Tour z’n zege moest afgeven - toen werden de eerste vier renners gediskwalificeerd en won Henri Cornet (tot op heden nog altijd de jongste winnaar met 19 jaar). Later zou Armstrong ook nog z’n zeven zeges kwijtspelen.

In september 2007 wordt Oscar Pereiro Sio uitgeroepen tot de definitieve winnaar de Ronde van Frankrijk 2006. Landis gaf z’n dopinggebruik pas toe in 2010. Later getuigde hij ook mee tegen Lance Armstrong.

