Flink besparende UCI kreeg 650 aanvragen tot uitstel of annulatie in de bus, één derde van wielerkalender moet worden herschikt DMM

09 april 2020

14u37 0 Wielrennen Ook de Internationale Wielerunie (UCI) moet de broeksriem aantrekken door het coronavirus. Naast een reeks stevige besparingsmaatregelen raakte door een persbericht ook bekend dat er 650 aanvragen voor uitstel of annulatie van wedstrijden zijn ingediend. Een nieuwe kalender is er nog niet.

“Onze internationale bond gaat door een crisis die niet meer gezien is sinds de Tweede Wereldoorlog”, zegt UCI-voorzitter David Lappartient. “De inactiviteit raakt atleten, teams, organisatoren, partners en een grote meerderheid van de organisaties die onze sport levendig houden. De UCI blijft hier niet van gespaard. Het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio, de vele verplaatsingen of afgelastingen van wedstrijden op de kalender en de onzekerheid over het tweede gedeelte van het seizoen hebben grote impact op de sport en de UCI.”

De Internationale Wielerunie maakte bekend dat er de voorbije weken 650 aanvragen zijn ingediend tot het uitstellen of het annuleren van wielerwedstrijd. Alle koersen zijn sowieso opgeschort tot 1 juni, maar er zijn ook meldingen van organisatoren die koersen in augustus willen uitstellen of annuleren. Ruim een derde van de volledige UCI-kalender moet worden herschikt. Naast het wegwielrennen is ook het mountainbiken sterk getroffen. Wanneer en hoe de kalender zal worden herschikt, deelde de UCI nog niet mee.

De UCI heeft in het kader van de coronacrisis wel een werkgroep opgericht met leden vanuit de rennersvakbond (CPA), de ploegenvakbond (AIGCP) en de UCI zelf. Bedoeling is om ploegen en renners die door de coronacrisis in zwaar weer zijn terechtgekomen een flexibel kader te geven waarin het mogelijk is maatregelen te nemen om financieel te overleven. Ook aan de organisatoren van de wedstrijden doet de UCI een geste. De organisatievergoeding die elke wedstrijd aan de UCI moet, wordt integraal teruggestort.

Uiteraard heeft de coronacrisis ook gevolgen voor de UCI zelf. Door het kwijtschelden van de organisatievergoedingen valt een belangrijke bron van inkomsten weg. Ook het uitstel van de Olympische Spelen weegt zwaar door. De UCI helpt mee met de organisatie van olympische (kwalificatie-)toernooien. Om dat verlies aan inkomsten tegen te gaan, trekt de UCI ook in eigen rangen de broeksriem aan.

Zo levert de dagelijkse leiding van de UCI-top salaris in (het is niet bekend hoeveel, red.), worden 130 personeelsleden van de UCI op technische werkloosheid gezet en wordt er flink bezuinigd op projecten voor 2020 en de volgende jaren. Daarnaast is er ook een vacaturestop en worden virtuele vergaderingen ingevoerd om te besparen op reiskosten.

“Het is tijd voor de wielerfamilie om zich te verenigen en in eenheid onze sport voor te bereiden op herstel van deze gezondheids- en economische crisis” sluit voorzitter Lappartient af. “Deze keuzes zijn moeilijk maar noodzakelijk als we de wielersport na het coronavirus willen herbouwen.”

Lees ook: UCI: “Ruimte voor herschikking wielerkalender, maar puzzel blijft ingewikkeld”

Meer over UCI

sport

sportdiscipline

wielersport

sportorganisatie