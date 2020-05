Flanders Classics: “Tevreden dat het blok koersen van Gent-Wevelgem tot en met Parijs-Roubaix is behouden” KDW/DMM

05 mei 2020

18u59 0 Wielrennen Ook Tomas Van den Spiegel is in zijn hoedanigheid van CEO bij Flanders Classics blij en enthousiast met de nieuwe wielerkalender. “We zijn tevreden dat het blok van Gent-Wevelgem tot en met Parijs-Roubaix is behouden.”

Veel tijd en energie. Dat is volgens Flanders Classics CEO Tomas Van den Spiegel de voorbije weken in de nieuwe wielerkalender gestoken. “Het blijft nog allemaal in de voorwaardelijke wijs, natuurlijk. We moeten er rekening mee houden dat er nog veel kan gebeuren in de tijd die ons nog rest tot de nieuwe kalender ook effectief aanvangt.”

“Ik denk dat het belang van deze kalender vooral in duidelijkheid ligt”, aldus Van den Spiegel. “Er was daar nood aan bij organisatoren, renners en teams. Om wielrennen te organiseren heb je veel mensen nodig. Dat doe je niet zomaar op 1, 2, 3. Die duidelijkheid is er nu en dus kunnen we weer naar iets beginnen toewerken.”

De Vlaamse klassiekers vallen grotendeels samen met de Ronde van Italië. Al is dat geen al te groot probleem, zegt Van den Spiegel. “We zijn tevreden dat we het blok koersen van Gent-Wevelgem tot en met Parijs-Roubaix hebben behouden. We denken ook dat de identiteit van deze wedstrijden sterk genoeg is om te kunnen staan naast een grote ronde als de Giro.”

“Uiteraard moesten er opofferingen gebeuren. Er zijn nu eenmaal maar twee maanden om in te vullen. Ideaal is het niet, maar we kunnen er wel mee leven. Dat het najaar zwaardere weersomstandigheden met zich kan meebrengen? Die omstandigheden zijn vergelijkbaar met die van de Omloop in februari. We denken dat het op dat vlak wel los zal lopen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Officieel: Ronde van Vlaanderen op 18 oktober, Parijs-Roubaix een week later. Ontdek volledige hertekende wielerkalender hier