Flanders Classics laat Muur uit parcours Ronde van Vlaanderen: “Wedstrijd inkorten met oog op drukke najaarskalender” DMM

12 juni 2020

18u19 50 Wielrennen Geen Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen dit jaar. De klassieker vindt dit jaar uitzonderlijk plaats op 18 oktober. De organisatie heeft daarbij besloten om het parcours te wijzigen en de wedstrijden in te korten met het oog op de drukke najaarskalender.



Met De Brabantse Pijl (7/10), Gent-Wevelgem in Flanders Fields (11/10), de Scheldeprijs (14/10) en tot slot de Ronde van Vlaanderen (18/10) staan er nog 4 klassiekers van Flanders Classics op de herziene wielerkalender. De voorbereidingen op die koersen is volop opgestart, laat de organisatie weten. Daarbij is ook aan de parcours van de wedstrijden gesleuteld.

“De korte opeenvolging van de wedstrijden op de nieuw voorgestelde kalender vraagt heel wat organisatie van de ploegen. Om teams en renners de mogelijkheid te geven voldoende rust in te bouwen tussen wedstrijden die elkaar in oktober in sneltempo opvolgen, heeft Flanders Classics in overleg met verschillende teams besloten de afstand van z’n wedstrijden licht in te korten.”

Elk van de vier bovengenoemde wedstrijden wordt daarom ingekort. Dat betekent dat een aantal hindernissen uit het routeschema verdwijnen. De Muur van Geraardsbergen en Ten Bosse worden het grootste slachtoffer in de Ronde van Vlaanderen. In Gent-Wevelgem worden zoals aangekondigd alle hellingen en passages op Frans grondgebied geschrapt.

“Door de wijziging zullen Tenbosse en de Muur van Geraardsbergen in oktober niet op het menu staan en komt de Valkenberg in het parcours”, klinkt het in een mededeling. Vlaanderens Mooiste wordt daarmee een twintigtal kilometer korter dan voorzien. Ook Gent-Wevelgem, de Brabantse Pijl en de Scheldeprijs worden wat korter, al zijn de veranderingen in de twee laatste wedstrijden niet zo ingrijpend als bij de Ronde.