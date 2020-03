Flanders Classics hoopt op nieuwe datum Ronde: “Juni en september-oktober zijn de periodes waar nu naar gekeken wordt” KDW/DMM

18 maart 2020

14u16 0 Wielrennen Tomas Van den Spiegel hoopt als CEO van Flanders Classics dat de Ronde van Vlaanderen dit jaar nog kan doorgaan. De UCI zou de klassieke monumenten voorrang willen geven op de kalender. Juni en september-oktober zijn de periodes waar nu naar gekeken wordt.

Terwijl de Ronde van Italië en alle andere voorjaarskoersen in ons land overstag gingen bleef het in volle coronacrisis lang stil rond een definitieve afgelasting van de Ronde van Vlaanderen. Die kwam er gisteren definitief nadat premier Wilmès de maatregelen tegen het virus verscherpte en tot en met 5 april verlengde, de datum van de Ronde van Vlaanderen.

“Er zijn nu belangrijker dingen dan koers. Heel vaak is het in deze periode van het jaar een hoofdzaak, nu een kleine bijzaak. Het was de beste beslissing om af te gelasten”, laat Van den Spiegel in een Skype-gesprek aan onze redactie weten. “Waarom het zolang stil bleef? We wilden wachten op de autoriteiten en zo zeker zijn van onze communicatie. Al waren er wel al commentaren van minister Weyts die in de richting van een afgelasting wezen.”

Van den Spiegel hoopt met Flanders Classics een nieuwe plaats te krijgen op de wielerkalender voor de Ronde van Vlaanderen. “Het is moeilijk om daarin concreet te worden. Alles is onduidelijk en verandert heel snel. We weten nog niet wanneer er weer aan profsport in het algemeen mag gedaan worden. Voor de koers is dat dan nog eens een ander gegeven omdat we spreken van een rondtrekkend, internationaal circus.”

De UCI zelf zou de wielermonumenten (de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Milaan-Sanremo) voorrang willen geven als het tot een herschikking van de kalender komt. “Het is het ideale moment om te tonen dat de monumenten heel speciaal zijn”, zegt Van den Spiegel. “Gisteren hadden we overleg mete de teams en ook zij zitten op dezelfde golflengte. Hopelijk vinden we die plaats.”

“Maar alles hangt dus af van hoelang het zal duren vooraleer weer kan worden gekoerst. De Giro wacht ook nog op een nieuwe datum. We kijken vooruit en willen vooral positief blijven. In jun is er nog ruimte, maar dat is optimistisch. Daarna komen de Tour, de Olympische Spelen en het WK en dan zit je al heel snel in september of oktober. Dat zijn de periodes waar nu het meest naar gekeken wordt.”