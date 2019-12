Flanders Classics: “De Muur blijft in de Ronde van Vlaanderen” Marc Ghyselinck

03 december 2019

03u00 40

Bij Flanders Classics houden ze alle gesprekslijnen open. Het wachten is daar op een officiële beslissing van de gemeenteraad van Geraardsbergen. Maar, zo verzekert Thomas Van Den Spiegel van Flanders Classics: “Dit noopt ons hoe dan ook niet tot drastische beslissingen op korte termijn. Een wijziging van het parcours van de Ronde van Vlaanderen is niet aan de orde. Dat slaat nergens op. Ook in de Omloop zullen we met veel plezier over de Muur blijven rijden. We erkennen de meerwaarde van de Muur. We blijven ‘on speaking terms’ met Geraardsbergen en we hebben nog meer dan tijd genoeg om de zaak te bekijken.”