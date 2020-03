Flanders Classics-CEO Van Den Spiegel: “We kunnen niet anders dan rekening houden met afgelastingen klassiekers” PDD/ABD

Bron: VTM Nieuws 0 Wielrennen De Italiaanse voorjaarskoers zijn al afgelast. Voetbalwedstrijden over heel Europa worden achter gesloten deuren gespeeld of gaan niet door. Maar hoe zit het nu voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers? Komt bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen in het gedrang? Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics: “Natuurlijk maken wij ons zorgen. We bereiden ons voor op een aantal scenario’s.”

“Voor de evenementen zijn er nog geen richtlijnen vanuit de overheid”, aldus Van Den Spiegel aan VTM Nieuws. “Daar zijn we op aan het wachten, we staan in nauw contact met de overheid. Al kunnen we wel preventieve maatregelen nemen. Dat gaat van handgel voorzien tot het instellen van veiligheidsparameters.”

Jasper Stuyven maakt zich zorgen voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers. “Als je ziet wat er in Italië gebeurt, snappen we die bezorgdheid”, gaat Van Den Spiegel verder. “Maar we moeten ook gewoon luisteren naar de mensen die er meer van weten. Het is afwachten. We hebben nu een tijdsbestek van enkele weken. Het is moeilijk in te schatten wat er zal gebeuren. Maar we kunnen niet anders dan rekening houden met afgelastingen. Economisch zou dat grote gevolgen hebben.”

En wat als de Vlaamse voorjaarsklassiekers zouden afgelast moeten worden? Worden die dan, net als de Italiaanse koersen, op een andere datum verreden? “Dat kan een piste zijn die wij ook willen bekijken”, besluit Van Den Spiegel.