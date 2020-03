Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel: “We houden ook rekening met afgelasting Ronde van Vlaanderen” MG

12 maart 2020

23u32 0 Wielrennen Er is dit jaar geen Gent-Wevelgem en geen Dwars door Vlaanderen voor Flanders Classics. De maatregelen die de regering-Wilmès donderdagavond afkondigde strekken tot 3 april. De Ronde van Vlaanderen, die normaal op 5 april wordt gereden, blijft buiten schot.

“Voorlopig”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “We wachten op verdere ontwikkelingen.”

“Het is een financiële aderlating”, weet Van Den Spiegel nu al. Hij kan nog niet overzien hoe groot de schade is. En hij beseft dat de klap voor de organisatoren van Nokere Koerse en de E3 Harelbeke, die onafhankelijk zijn, wellicht veel groter is. Maar zegt: “Er is de laatste dagen veel overleg geweest. Iedereen is zich bewust van de ernst van de situatie. Wielrennen is nu niet de prioriteit. Voorlopig strekken de maatregelen tot 3 april. We houden er rekening mee dat ook de Ronde van Vlaanderen op 5 april, niet zal worden gereden.”

Flanders Classics heeft alles on hold gezet. In normale omstandigheden was nu al begonnen met de opbouw van de vip-tenten op de Oude Kwaremont. Dat geld is nu nog niet uitgegeven.

“Verder overleg is nodig”, zegt Van Den Spiegel, “maar we kunnen niet anders dan ons neerleggen bij de maatregelen van de regering.”

Ook Nokere Koerse (18 maart), Bredene Koksijde Classic (20 maart), Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart) en Gent-Wevelgem (29 maart) - koersen die niet tot Flanders Classics behoren - worden niet verreden.