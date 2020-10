Film ‘Il Caso Pantani’ biedt unieke reconstructie van het leven van Marco Pantani met ongekende details over zijn dood - Bekijk hier de trailer Redactie

07 oktober 2020

11u20

Bron: Marca 0 Wielrennen Op Valentijnsdag 2004 sterft Marco Pantani in hotel Le Rose in het Italiaanse Rimini. Hij was 34 jaar. Zestien jaar na datum, en naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Pantani, komt er nu een film die een nauwkeurige reconstructie van het leven van ‘Il Pirato’ schetst en ongekende details over zijn mysterieuze dood zal onthullen: “De Zaak-Pantani: de moord van een kampioen”.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De film omschrijft zichzelf als een “hedendaagse thriller, maar ook een onderzoeksfilm die het verhaal is van een atleet die een mythe is geworden. Een mythe die vernietigd werd en waarvan het slachtoffer nog geen gerechtigheid heeft gekregen. Het is het verhaal van een gepassioneerd man en zijn tegenstrijdigheden. Kortom een verhaal dat het verdient om verteld te worden.”

‘Il Caso Pantani’ wordt verteld aan de hand van drie levensfases van zijn leven. “Drie zielen, één man”, zoals de film het zelf noemt. Elke fase wordt vertolkt door een andere acteur. De nadruk ligt op de laatste vijf jaar van zijn leven. Van het “verraad van Madonna di Campiglio”, waar Pantani in 1999 uit de Giro werd gezet door een te hoge hematocrietwaarde tot die fatale 14de februari 2004 in Rimini.

Regisseur is Domenico Ciolfi. Komende maandag, op 12 oktober komt de film uit.

Lees ook

Ex-vriendin Pantani getuigt over “vreselijke pijn” die dood van Italiaan veroorzaakte: “Dat ik nog leef, is een wonder”