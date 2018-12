Filippo Pozzato (37) zet er definitief een punt achter LPB

18 december 2018

09u46 0 Wielrennen Filippo Pozzato zet een punt achter zijn wielercarrière. Dat heeft de 37-jarige Italiaan bevestigd in een boodschap op zijn Facebook-pagina. Pozzato gaat zich in de toekomst toeleggen op scoutingswerk voor een nieuwe opleidingsploeg.

Pozzato maakte in 2000 zijn opwachting in het profpeloton bij Mapei-Quick.Step. Nadien kwam hij uit voor Fassa Bortolo, Quick.Step-Innergetic, Liquigas, Katusha, Farnese Vini, Lampre-Merida en Wilier Triestina. Zijn grootste overwinning boekte hij in 2006, toen hij Milaan-Sanremo op zijn naam schreef. Ook de Omloop (2007) en de E3 Harelbeke (2009) prijken op zijn palmares. Daarnaast won Pozzato twee ritten in de Tour de France en één in de Giro. Met Liquigas won hij in 2008 een ploegentijdrit in de Vuelta, Pozzato mocht toen één dag in de leiderstrui rijden. De Italiaan werd in 2012 voor drie maanden geschorst vanwege zijn banden met de omstreden dopingarts Michele Ferrari. Dat jaar eindigde hij nog op de tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen, nadien gingen de resultaten wegens herhaaldelijke blessures achteruit.

In oktober van dit jaar hintte Pozzato al op het einde van zijn wielercarrière. “De benen zijn nog goed, maar het hoofd volgt niet echt meer”, luidde het toen in een interview. De voorbode van zijn definitieve afscheid als profrenner, zo blijkt nu. “Ik ben erin geslaagd sommige van mijn dromen te realiseren, zoals het winnen van Milaan-Sanremo”, schrijft de Italiaan op Facebook. “Helaas waren de afgelopen jaren niet makkelijk. Ik heb geprobeerd om opnieuw topniveau te halen, maar uiteindelijk moet ik toch opgeven. Ik sluit hiermee een zwaar jaar af waarin ik mijn vader verloren heb. Mijn ouders zijn altijd de steunpilaren in mijn leven geweest. Nu laat ik het doek vallen zonder al te veel lawaai te maken. Er begint een nieuw leven met op de eerste plaats het continentale team dat ik aan het bouwen ben om jonge renners hun sportieve droom te laten realiseren.”