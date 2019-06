Fietsverslaafd? Bauke Mollema daags na Giro alweer de fiets op JH

03 juni 2019

15u04 0 Wielrennen Topsporters zijn een ras apart. Dat zette Bauke Mollema vandaag nog eens in de verf: de Nederlander is na een grote ronde van 21 koersdagen de fiets nog steeds niet beu, want vandaag maakte hij een fietstochtje met zijn dochter: “Etappe 22", grapte de renner van Trek-Segafredo zelf op Instagram.

Gisteren beëindigde Mollema een van zijn meest succesvolle grote rondes ooit. De Nederlander werd vijfde in de Ronde van Italië, zijn op één na beste resultaat in een grote ronde. Enkel in de Vuelta van 2011 deed de renner van Trek-Segrafedo beter. Tijd om even de fiets aan de kant te zetten, denk je dan. Deels deed hij dat wel: zijn koersfiets ruilde de Nederlander in voor een stadsfiets. Samen met zijn dochter genoot Mollema van het mooie weer en maakte hij een fietstochtje. We vermoeden dat het wiel houden van zijn dochter een makkelijkere opdracht was, dan dat van pakweg Richard Carapaz en Vincenzo Nibali, al kan de vermoeidheid na drie weken Giro natuurlijk hoog oplopen.