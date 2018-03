Felle wind en regen in Nice: "Is dit nog wel verantwoord? Echt veilig is het niet" Joeri De Knop

11 maart 2018

Helse weersomstandigheden in Nice, waar vandaag de slotrit in de 'Koers naar de Zon' (sic) plaatsvindt. Wilfried Peeters, sportief directeur van Quick.Step, stelt alvast luidop de vraag. "Is dit met die felle wind en regen nog wel verantwoord? Echt veilig is het niet."

Voor Frison, ploegleider van Lotto-Soudal, moet het kunnen. Nog net. "Het is heftig, maar doenbaar. Het regent en waait maar het sneeuwt niet, hé. Ik heb al meer helse omstandigheden meegemaakt en toen werd er ook gereden. We zijn aan de kust en hier is de wind het hardst. Eenmaal het achterland van Nice in, zal het vermoedelijk wel meevallen. We hebben truien en plaatsen te verdedigen. Een beetje voorzichtig zijn blijft dus wel de boodschap."