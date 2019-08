Exclusief voor abonnees Felice Gimondi, de allergrootste (mocht Merckx er niet zijn geweest): “We belden nog regelmatig” Joeri De Knop

16 augustus 2019

22u26 0 Wielrennen ‘Uno dei più grandi corridori di sempre’, noemen ze hem in Italië. Eén van de grootste wielrenners ooit. Dat was hij zeker, met de drie grote ronden, het WK, Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije op zijn rijke erelijst. Felice Gimondi (76) is niet meer. Addio, Campionissimo!

Een hartaanval tijdens een banale zwempartij op vakantie in Giardini Naxos, populaire toeristische badplaats op Sicilië, werd Gimondi gisteren rond het middaguur fataal. De lokale strandwachters snelden de ongelukkige Italiaan onmiddellijk ter hulp en probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Gimondi zou in september 77 zijn geworden. “Felice en ik waren hechte vrienden. We hadden elkaar nog regelmatig aan de lijn, maar ik had geen weet van eventuele gezondheidsproblemen”, zegt zijn aangeslagen generatiegenoot en rivaal van weleer Eddy Merckx. “Voor mij komt dit dan ook als een volslagen verrassing.”

