FDJ-renner Guarnieri ontsnapt uit hotelkamer in Abu Dhabi MDRW/BA

05 maart 2020

14u30 0 Wielrennen Vreemd. Terwijl zijn collega’s Démare, Sinkeldam, Gaudu en Konovalovas nog steeds vastzitten in quarantaine in Abu Dhabi, zit Jacopo Guarnieri gewoon thuis in Italië.

De renner van Groupama-FDJ bekende gisteren dat hij stiekem weggeglipt is toen de renners van de andere ploeg toestemming kregen om te vertrekken. “Ik zag op 1 maart ‘s ochtends de kans om terug te keren naar Italië. Ik heb het rennershotel verlaten zoals alle andere renners en stafleden dat gedaan hebben. Een medewerker van het ministerie van Gezondheid en organisator RCS hebben mijn documenten bekeken en hebben me op een bus laten stappen die mij en de andere renners naar de luchthaven van Dubai heeft gebracht. Ik ben volledig gezond. Alle testen die ik ondergaan heb, waren negatief. Ik hoop dat de situatie van mijn ploeggenoten snel opgelost geraakt. We winnen en verliezen samen, zo klinkt ons moto. Maar helaas kan ik hen nu niet bijstaan. Ik wens hen veel moed.”

