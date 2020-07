Favorieten Greg, Tiesj, Tim en Oliver aan het woord over hun kalender. Belgisch klavertje vier voor jouw team? MVS

29 juli 2020

15u03 0 Gouden klassiekers Kaarsjes worden aangestoken, zwarte katten en ladders vermeden. Als alles naar wens verloopt, start het post-corona wielerseizoen komend weekend met de Strade Bianche. Vier van onze landgenoten zijn er alvast klaar voor: het is hun bedoeling de komende weken en maanden zoveel mogelijk koersen te rijden. Maar hoe kijken zij vooruit naar het exceptionele ‘voorjaar’? En waar mogen we ze verwachten? Krijgt dit tricolore klavertje vier een plaatsje in jouw Gouden Klassiekers-team?

Doe online mee van de Strade Bianche tot de Ronde van Vlaanderen, voorspel wie de meeste punten pakt en win een elektrische fiets of één van de andere prijzen. Surf snel naar Goudenklassiekers.be en stel er jouw ideale ploeg samen. Wij geven je hier alvast enkele toppers mee. Veel succes!

Greg Van Avermaet

De CCC-kopman, mogelijk volgend jaar bij AG2R, laat er geen gras over groeien. De honger naar de fiets is enorm bij de ex-Olympisch Kampioen. Van Avermaet rijdt de Strade, Milaan-San Remo en Luik-Bastenaken-Luik, maar ook Gent-Wevelgem, de Ronde en Parijs-Roubaix, en da’s allesbehalve toevallig. Zo’n zwaar en lang koersblok perfect spreiden en op het juiste moment pieken: eenvoudig is het niet. “Maar laat dat nu net één van mijn specialiteiten zijn”, zei Van Avermaet erover. “Ik focus doorgaans niet op één wedstrijd, maar op een heel periode. Dat kan nu in mijn voordeel spelen.” En wie weet ook in dat van jou? Van Avermaet is altijd een garantie op punten, en misschien nu nog net dat tikkeltje meer. “Ik maak me ook niet veel zorgen, de omstandigheden zijn voor iedereen gelijk nu: niemand heeft al competitie in de benen. Dat maakt het spannend. Ik ben trouwens altijd wel goed in die eerste wedstrijden na een ‘break’. Dat schenkt me vertrouwen.”

Tiesj Benoot

Over dan naar Tiesj Benoot, die een gelijkaardig programma heeft als dat van Van Avermaet, al zien we hem ook in de Amstel Gold Race en niet in Gent-Wevelgem. Als er één renner was die gevloekt heeft bij het corona-virus, was het Benoot wel. Hij vlóóg in Parijs-Nice, nooit eerder klom hij zo goed. Op de slotdag koerste hij tot de top mee met Pinot, Nibali en Higuita, en volgde hij op amper een half minuutje van een ontketende Quintana. We zagen het hem nooit eerder doen, en het sterkt de renner van Team Sunweb dan ook in zijn overtuiging dat hij komend seizoen een grote zege kan pakken. “Dat ben ik aan mezelf verplicht na mijn overwinning in de Strade Bianche 2018 en mijn ritzege in Parijs-Nice”, vertelt hij. “Ik wil ook graag mee naar het WK in Martigny – daar had ik al een positief gesprek over met bondscoach Rik Verbrugghe. Bergop hoor ik bij de beste Belgen, dus denk ik wel mijn plaats te hebben in de selectie.”

Tim Wellens

Nog een renner die we her en der gaan zien opduiken, is Tim Wellens. Hij past weliswaar voor de Strade Bianche, met de Ronde van Lombardije, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen is ook zijn programma meer dan goed gevuld. Te beginnen dus met de Ronde van Lombardije, binnen een drietal weken. Meteen een van de grote doelen van Wellens dit seizoen, dus wie weet is hij wel een must-have om in jouw Gouden Klassiekers-team op te nemen? Niet alle toppers zullen er aan de start komen, ook omdat de Dauphiné dan nog bezig is. “Ik kijk erg uit naar die koers en heb de ambitie om me te tonen, net als alle renners die er zullen zijn”, aldus Wellens.

Oliver Naesen

Wél meteen bij de pinken in Toscane, is Oliver Naesen. De AG2R-renner heeft zin om erin te vliegen, maar tekent toch zelf ook meteen enig voorbehoud aan. Volgens hem is het moeilijk om meteen te pieken. “Ik heb altijd een paar koersen nodig om erin te komen”, zei hij ons. Bovendien wil hij in topvorm zijn bij de start van de Tour en die combineren met de klassiekers. “Ik wil niet meteen fantastisch goed zijn op 1 augustus, om dan daarna een terugval te krijgen.” Weer handig om weten dus, schrik niet als Naesen niet meteen top is, hij is eerder een ‘diesel’. Wie weet komt hij pas helemaal tot zijn recht in Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, de Ronde of Parijs-Roubaix.

Krijgt bovenstaand klavertje vier een plaatsje in jouw ideale Gouden Klassiekers-team? Surf snel naar www.goudenklassiekers.be en stel er jouw ideale ploeg samen voor het Klassieke voorjaar. Heel veel succes alvast!

Lees ook:

Zonder inloopkoers naar de Strade Bianche, al hoeft dat geen drama te zijn voor Van der Poel: “Ik merk op stage dat ik op schema zit”

Droomduo in de maak: Van Avermaet kan bij AG2R ploegmaat worden van Naesen