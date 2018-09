Fan wil Gilbert tijdens trainingstocht aanmoedigen, maar dat loopt

bijna helemaal verkeerd af MDB

25 september 2018

21u14 3

Het gaat Philippe Gilbert weer voor de wind. Nadat hij in de Tour de France een gebroken knieschijf opliep, schoot 'Phil' al meteen raak tijdens zijn wederoptreden. In de GP d’Isbergues mocht de renner van Quick.Step Floors al zegevieren. Samen met Florian Sénéchal trok Gilbert er ook op uit voor een stevige trainingstocht op de Belgische wegen. Beide renners van Quick.Step botsten daarbij op een iets te overenthousiaste supporter. De fan reed met zijn wagen naast het duo om hen aan te moedigen en hield het verkeer dan ook niet in de gaten. Gelukkig was Sénéchal goed aan het opletten om de meneer te waarschuwen dat er een auto aan kwam. Op het nippertje kon de bestuurder de tegenligger nog net ontwijken. Eind goed, al goed. De twee renners konden best wel lachen met het opvallende tafereel.

When you train in Belgium with @PhilippeGilbert 💪🏼😜🐺🐺🇧🇪 #supporters @quickstepteam pic.twitter.com/uoh6MA1GfX Florian Senechal(@ flosenech) link