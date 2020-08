Fabio Jakobsen stapt zelfstandig op repatriëringsvlucht naar Nederland GVS

16u24 28 Wielrennen Fabio Jakobsen is terug in Nederland. Deze namiddag werd de renner van Deceuninck-Quick.step na zijn schrikwekkende val met een privévliegtuig vanuit Polen gerepatrieerd. Jakobsen stapte zelfstandig op het vliegtuig.

Een week na zijn vreselijke val in de Ronde van Polen keerde Fabio Jakobsen terug naar zijn vaderland. De 23-jarige Nederlander stapte rond de middag op een Poolse luchthaven zelfstandig op een privévliegtuig. Jakobsen verruilt het ziekenhuis van Sosnowiec voor het Universiteitsziekenhuis van Leiden. Daar zal hij in nabijheid van familie zijn revalidatie verderzetten.

Volgens Deceuninck-Quick.Step evolueert zijn toestand gunstig. Ploegdokter Vanmol sprak al de hoop uit dat Jakobsen weer renner zou kunnen worden.

De Nederlandse kampioen kwam vorige week zwaar ten val in volle sprint na contact met Dylan Groenewegen. Jakobsen liep daarbij zware verwondingen op aan het gezicht. Hij onderging in Polen een vijf uur durende operatie en werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden.