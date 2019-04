Fabio Jakobsen schiet voor het tweede jaar op rij raak in de Scheldeprijs JH

10 april 2019

17u08

Bron: Eigen berichtgeving 8 Wielrennen De 107de editie van de Scheldeprijs is, net zoals in 2018, gewonnen door Fabio Jakobsen. De wedstrijd was een echt waaierfestival, maar eindigde toch in een massaspurt. De Nederlander van Deceuninck-Quick.Step klopte Max Wallscheid en Chris Lawless. Roy Jans werd vijfde en was daarmee beste Belg.

De Scheldeprijs is traditioneel het wereldkampioenschap voor sprinters: met vooral Kittel, Cavendish, Petacchi en Boonen stonden de topsprinters van het voorbije decennia op de erelijst. De topsprinters waren er dit jaar niet bij: Groenewegen, Gaviria, Ewan en Viviani gaven verstek. Kansen dus voor de winnaar van vorig jaar Fabio Jakobsen, Pascal Ackermann of recordhouder Marcel Kittel dus. Maar sinds vorig jaar rijdt het peloton door Zeeland, waar de wind altijd harder blaast. Net zoals in de wiskunde één plus één gelijk is aan twee, staat wind en koers gelijk aan waaiers.

En waaiers kregen we: al na 15 kilometer lag het peloton in drie stukken. Wegblijven ging niet van een leien dakje, de eerste twee groepen vloeiden opnieuw samen. De winnaar van vorig jaar, Fabio Jakobsen, liet zich aanvankelijk verrassen, maar kon toch terugkeren. Wanneer de tweede groep vooraan kwam aansluiten, was het meteen weer tijd voor de volgende veldslag. Deze keer liet Jakobsen zich niet verrassen en ook de Duitsers Kittel en Ackermann reden een alerte wedstrijd.

Even hield het peloton een rustmoment. Daar profiteerden renner van de streek Brian van Goethem en onze landgenoot Dries De Bondt van. Het duo reed een voorsprong van 45 seconden bij elkaar, tot het peloton weer in actie schoot. De twee koplopers werden al snel gegrepen en de verschillende groepjes konden voor de zoveelste keer tegen elkaar strijden. Op 60 kilometer van de streep waren de waaiermogelijkheden uitgesloten. In het peloton ging de rem er op. Eerste aanvaller van de dag Kenneth Vanbilsen sprong weg, de renner van Cofidis kreeg steun van Dries De Bondt, ook al in de aanval daarvoor. Het Belgische duo kreeg 2'20" van de meute, tot BORA-Hansgrohe, Katusha en Deceuninck-Quick.Step de controle terug in handen namen.

De Bondt en Vanbilsen waren een vogel voor de kat en werden op een tiental kilometer van het einde gegrepen. de kasseien van de Broekstraat zorgden voor weinig verschuivingen, dus stevende het peloton, naar goede gewoonte, af op een massasprint. Ook Boassen Hagen kon daar geen verandering meer in brengen. In die sprint kon Fabio Jakobsen op een sterke ploeg rekenen: Iljo Keisse, Alvaro Hodeg en Florian Sénéchal verrichtten berewerk. In de sprint hinderde lead-out Michael Morkov vooral Ackermann en Jasper Philipsen, ook Jakobsen geraakte ingesloten, maar kwam er dan oppermachtig uit. Op de Nederlander stond geen maat, Max Wallscheid en Chris Lawless, vorig jaar ook al derde, deelden de andere podiumplaatsen. Voor Jakobsen is het zijn tweede overwinning van het seizoen, na ritwinst in de Ronde van de Algarve. Met Roy Jans (vijfde), Kris Boeckmans (zesde) en Jasper Philipsen (negende) plaatsten er drie Belgen zich in de top tien.

