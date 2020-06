Fabio Jakobsen onthult in podcast oude sprintersvete bij Deceuninck-Quick.Step: “De ene plaste in de waszak van de andere” MXG

07 juni 2020

17u01

Bron: De Polder Podcast 0 Wielrennen Fabio Jakobsen (23) won vlak voor de lockdown de laatste wielerwedstrijd op Belgische bodem. De sprintbom van Deceuninck-Quick.Step was veruit de beste in de GP Monseré. Sindsdien heeft de Nederlander geen koers meer gereden. Het is ook voor hem uitkijken naar de herstart van het seizoen. Jakobsen nam ondertussen de tijd om te praten in ‘Podcast De Polder’. Daarin onthult-ie enkele grappige en opvallende anekdotes vanuit ‘The Wolfpack’.

Jakobsen is bezig aan z'n derde seizoen bij Deceuninck-Quick.Step. De sprinter verdiende al z’n strepen door twee keer de Scheldeprijs te winnen (‘18 en ‘19) en vorig jaar ook twee etappes in de Vuelta naar z’n hand te zetten. Dit jaar won de Nederlandse kampioen een rit in de Ronde van Algarve (en de puntentrui), een rit in de Ronde van Valencia en werd hij vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Je zit een beetje in een apenwereld... in een hiërarchie. Dat was toen wel echt zo. Fabio Jakobsen

In z'n debuutjaar (2018) bij de troepen van Patrick Lefevere had hij die strepen nog niet verdiend. Als jonge kerel van 21 jaar kwam Jakobsen in een geroutineerde ploeg met enkele topsprinters terecht. In die ploeg was net Elia Viviani overgekomen van Team Sky en reed ook nog Fernando Gaviria rond, om nog maar te zwijgen van Alvaro Hodeg. Sprintersweelde.

‘Gezicht op halfzeven’

Maar Jakobsen wist zich daar wel in te manifesteren, zo vertelt hij in de podcast. “Een eerste krachtmeting kwam op winterstage, in aanloop naar m’n eerste seizoen. Op training reden we zes sprints, en ik klopte Viviani vijf keer. En ruim, vaak met een halve fiets. Ik dacht dat hij niet fit was... Toen kwam Yves Lampaert naar me toe en zei: ‘Heb je z’n gezicht gezien? Dat stond op halfzeven!’ Hij werd er op dat moment natuurlijk geklopt door een neoprof. Ik had keihard getraind en was gemotiveerd. Vanaf dat moment was ik duidelijk een concurrent van hem.”

De onderlinge concurrentie tussen de sprinters ging verder dan dat en kreeg - vooral - vervolg bij de lead-outs (de mannen die de sprint aantrekken, red.). “Met Elia had ik nooit echt problemen”, gaat Jakobsen verder. “Maar met z’n lead-out, Fabio Sabatini, wel. Ik vond die niet goed. Ik heb dat dan tegen Morkov en Viviani gezegd... Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. En dat heb ik later beseft.”

Apen en garnalen

“Sabatini heeft een half jaar geen woord tegen mij gezegd. Ik had er geen last van, want ik koerste niet vaak met hem. Tot ik plots wel met hem moest koersen... Dat lukte niet. Er waren toen eigenlijk twee sprinttreinen bij ons: de trein voor Gaviria, met Iljo Keisse, en de andere trein voor Viviani, met Sabatini. Die twee treinen waren echt concurrenten. Die Italianen waren ook wat op zichzelf, konden moeilijk Engels en praatten weinig met de rest.”

“Ik weet dat Sabatini en Keisse elkaar toen wel hebben zitten pesten. Eens een garnaal in de waszak van de andere, de ene die in de andere z’n waszak plaste. Dat kwam voortdurend over en weer. Je zit een beetje in een apenwereld... in een hiërarchie. Dat was toen wel echt zo.”

Speciale band met Bjorg Lambrecht

Jakobsen komt in de podcast ook nog even terug op de dood van Bjorg Lambrecht. De beloftevolle renner van Lotto-Soudal overleed vorig jaar na een fatale val in de Ronde van Polen. Jakobsen reed mee in die ronde. “Hij is van mijn leeftijd. Ik fietste die dag nog met hem naar de ploegenpresentatie... Ik zie nog altijd de beelden van Bjorg voorbijkomen. Dat blijft je je hele leven bij.”

“Wielrennen is een prachtige sport. De meeste sporten zijn spelletjes, maar fietsen is een sport. Keihard.”

Jakobsen won die dag nog de etappe, maar werd - terecht - gediskwalificeerd. “Ik zag Bjorg van z’n stuur schieten. Hij rijdt op zo'n reflector op de weg. Hij schiet van z'n stuur met één hand. Had het met z'n andere hand geweest was er niets gebeurd. We reden twee aan twee, 35 km/u, en hij schiet de berm in. Hoeveel zo’n situaties heb je niet in een koers? Het is gewoon echt pech. Het kan overal gebeuren.”

“Op zo’n moment denk je echt, fietsen is niet belangrijk.”

Jakobsen verduidelijkt: “Verhalen zijn grappig bedoeld”

Ook in het buitenland werden de verhalen van Jakobsen gretig gedeeld. Op Twitter heeft Jakobsen zijn uitspraken intussen genuanceerd. “Tijdens het interview heb ik verhalen gedeeld die kunnen gebeuren in een wielerploeg en waarvan ik vond dat ze grappig waren. Maar mijn woorden zijn uit hun context gehaald en verspreid op een manier die ik niet bedoeld heb. Ik heb contact gehad met de betrokken partijen, voor wie ik het grootste respect heb. Als ploegmaats én als rivalen. Ik kijk er dan ook naar uit om en weer te zien en om weer tegen hem te racen. Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan voor elk ongemak dat is veroorzaakt.”

You may have seen a story circulating based upon a recent interview that I gave. During the interview I told what I thought were some humorous stories about what can happen inside of a competitive cycling team, but my words have been taken out of context and used in a way that Fabio Jakobsen(@ FabioJakobsen) link

I did not mean. I have spoken to the parties involved, who I have always had the upmost respect for as both teammates and competitors, and I look forward to seeing and racing with them again soon.

I sincerely apologise for any distress caused Fabio Jakobsen(@ FabioJakobsen) link

Lees ook: Deceuninck-Quick.Step gaat in juli op hoogtestage in San Pellegrino