Fabio Jakobsen ondergaat tweede operatie om gezicht te reconstrueren: “De wonden en littekens genezen goed” XC

01 oktober 2020

19u27 0 Wielrennen Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) heeft in een Instagrampost zelf meer uitleg gegeven bij zijn revalidatie na zijn zware val in de Ronde van Polen begin augustus. Volgende week donderdag wordt hij opnieuw geopereerd om zijn gezicht en mond te reconstrueren. Na zijn val werd de Nederlander twee dagen in een kunstmatige coma gehouden.

"De afgelopen twee maanden zijn gedomineerd door mijn herstel na mijn crash in de Ronde van Polen", legde hij uit. "Allereerst moest ik herstellen van mijn hersenschudding en andere blauwe plekken of blessures. De wonden en littekens op mijn gezicht genezen goed. Graag wil ik alle medewerkers van het LUMC bedanken en in het bijzonder Dr. H. Locher en M. Hendriksma voor de goede zorg deze afgelopen maanden."

"Op 8 oktober onderga ik een tweede operatie om mijn gezicht en mond te reconstrueren. De operatie vindt plaats bij Radboud UMC Nijmegen en ik ben in handen van prof. Dr. S. Bergé en prof. Dr. G. Meijer. In die operatie wordt bot genomen uit mijn bekkenbodem en in mijn boven-en onderkaak gezet, omdat daar veel bot ontbreekt. Dat bot zal enkele maanden moeten genezen. Daarna vindt er weer een operatie plaats om implantaten in mijn kaak te plaatsen zodat ik nieuwe tanden kan krijgen, omdat ik die bijna allemaal verloor tijdens mijn crash."