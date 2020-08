Fabio Jakobsen keert woensdag met privévlucht terug naar Nederland ABD

11 augustus 2020

17u59 36 Wielrennen Goed nieuws voor Fabio Jakobsen (23). De renner van Deceuninck-Quick.Step, die een week geleden levensbedreigende verwondingen opliep, mag woensdag terugkeren naar Nederland.



We have a fresh update on @FabioJakobsen's condition:https://t.co/KQ8ZP0qJf2#ForzaFabio

Photo: @GettySport pic.twitter.com/NQvVRKOD3V Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Een week geleden kwam Fabio Jakobsen akelig ten val in de eerste rit van de Ronde van Polen. De Nederlandse kampioen liep daarbij zware verwondingen op en werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden. ‘Dader’ Groenewegen is op non-actief gezet door zijn ploeg en mag zich verwachten aan een rechtszaak.

Gelukkig gaat het intussen de goede kant uit met Jakobsen. Hij kan bewegen en communiceren. “We verwachten dat hij weer renner wordt”, schat ploegdokter Yvan Vanmol in. Jakobsen mag nu ook het ziekenhuis in Polen inruilen voor een in Nederland, in Leiden. Dichter bij familie en vrienden. Woensdag wordt hij per privévlucht gerepatrieerd. In Nederland zal hij zijn revalidatie verderzetten.

