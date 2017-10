Fabio Aru zaterdag officieel van UAE-Emirates? Joeri De Knop

Veel valt er niet meer te beleven op de internationale wielertransfermarkt, op een paar uitzonderingen na zijn alle toppers voor 2018 onderdak. Italiaans kampioen Fabio Aru, ritwinnaar en vijfde in de Tour, schept na de Ronde van Lombardije van aanstaande zaterdag meer duidelijkheid over zijn toekomst. De piste Trek-Segafredo is definitief dicht - "Na het horen van zijn gevraagde salaris, was hij geen optie meer", zegt ploegleider Steven de Jongh op WielerFlits Live -, zodat niets nog de overgang van Aru (Astana) naar het steenrijke UAE-Emirates in de weg staat. Daar ligt een contract klaar voor drie seizoenen (tot eind 2020) aan een jaarloon van 3 miljoen euro.

De 20 meest in het oog springende internationale transfers

* Warren Barguil (Fra, Team Sunweb) voor 2 jaar naar Fortuneo-Oscaro (tot eind 2019)

* Egan Arley Bernal (Col, Androni-Sidermec Bottecchia) voor 1 jaar naar Team Sky (tot eind 2018)

* Alberto Bettiol (Ita, Cannondale-Drapac) voor 1 jaar naar BMC Racing Team (tot eind 2018)

* Gianluca Brambilla (Ita, Quick.Step Floors) voor 2 jaar naar Trek-Segafredo (tot eind 2019)

* Jonathan Castroviejo (Spa, Team Movistar) voor 1 jaar naar Team Sky (tot eind 2018)

* Bryan Coquard (Fra, Direct Energie) voor 2 jaar naar Vital Concept (tot eind 2019)

* David De La Cruz (Spa, Quick.Step Floors) voor 1 jaar naar Team Sky (tot eind 2018)

* Davide Formolo (Ita, Cannondale-Drapac) voor 2 jaar naar Bora-Hansgrohe (tot eind 2019)

* Tony Gallopin (Fra, Lotto-Soudal) voor 2 jaar naar AG2R-La Mondiale (tot eind 2019)

* Simon Gerrans (Aus, Orica-Scott) voor 1 jaar naar BMC Racing Team (tot eind 2018)

* Marcel Kittel (Dui, Quick.Step Floors) voor 2 jaar naar Katusha-Alpecin (tot eind 2019)

* Alexander Kristoff (Noo, Katusha-Alpecin) voor 2 jaar naar UAE-Emirates (tot eind 2019)

* Mikel Landa (Spa, Team Sky) voor 2 jaar naar Team Movistar (tot eind 2019)

* Daniel Martin (Ier, Quick.Step Floors) voor 2 jaar naar UAE-Emirates (tot eind 2019)

* Louis Meintjes (ZAf, UAE-Emirates) voor 1 jaar naar Dimension Data (tot eind 2018)

* Magnus Cort Nielsen (Den, Orica-Scott) voor 2 jaar naar Astana (tot eind 2019)

* Domenico Pozzovivo (Ita, AG2R-La Mondiale) voor 1 jaar naar Bahrain-Merida (tot eind 2018)

* Pavel Sivakov (Rus, BMC Development Team) voor 1 jaar naar Team Sky (tot eind 2018)

* Matteo Trentin (Ita, Quick.Step Floors) voor 2 jaar naar Orica-Scott (tot eind 2019)

* Elia Viviani (Team Sky) voor 2 jaar naar Quick.Step Floors (tot eind 2019)



Stoppen: o.a. Alberto Contador (Spa, Trek-Segafredo), Tyler Farrar (VSt, Dimension Data), Manuel Quinziato (Ita, BMC Racing Team), Samuel Sanchez (Spa, BMC Racing Team), Andrew Talansky (VSt, Cannondale-Drapac), Thomas Voeckler (Fra, Direct Energie) en Haimar Zubeldia (Spa, Trek-Segafredo)