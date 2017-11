Fabian Cancellara reageert met gelijke munt op zware beschuldigingen van mechanische fraude aan zijn adres Hans Op de Beeck

Bron: blick.ch 0 EPA Fabian Cancellara werkte vorige week de Red Bull Velodux Cyclocross af in het Zwitsere Estavayer-le-Lac. Wielrennen Fabian Cancellara heeft gereageerd op de beschuldigingen van mechanische doping van ex-renner Phil Gaimon aan zijn adres. En dat zal Gaimon geweten hebben.

Cancellara heeft via zijn advocaten bij het Amerikaanse 'Penguin Random House', de uitgever van Gaimon's boek 'Draft Animals', een onmiddellijke stopzetting van de verkoop van het boek geëist. "En we willen ook dat Phil Gaimon zijn verontschuldigingen aanbiedt", aldus Armin Meier, de manager van Cancellara.

rv Gaimon met zijn biografie 'Draft Animals'

Zelfde behandeling

In zijn biografie beschuldigt Gaimon Cancellara ervan dankzij een elektrisch motortje in zijn fiets Milaan - San Remo in 2008 en Parijs-Roubaix en de Ronde in 2010 gewonnen te hebben. Het voorbije weekend kreeg de Zwitser ook al steun van Rune Kristensen, zijn voormalige Deense mecanicien die nu in dienst is van Quick.Step. "In 2010 was ik mecanicien van Saxo Bank voor zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix", vertelt Kristensen. "Roger Theel, de vaste mecanicien van Cancellara, en ik monteerden toen alle fietsen van Saxo Bank voor de klassiekers. Als er in de fiets van Cancellara een motortje had gezeten, dan zou ik dat zeker gemerkt hebben. Zijn materiaal werd behandeld zoals dat van alle andere renners."

rv Een veelbesproken moment: Cancellara stoomt in 2010 weg van Tom Boonen op de Muur van Geraardsbergen.

Motortje niet mogelijk

"De fietsen van Cancellara werden altijd gewoon in de vrachtwagens van de ploeg gezet, bij de andere fietsen van het team", gaat Kristensen voort. "Ik denk dat, als er sprake zou zijn geweest van een verborgen motortje, dat de fiets in kwestie wel ergens op een kamer zou worden gezet. We mochten de fietsen daarnaast gewoon schoonmaken, ook dat zou niet het geval geweest zijn als er mechanische fraude in het spel was. Het is in mijn ogen gewoon niet mogelijk om een motortje te gebruiken zonder betrapt te worden."

