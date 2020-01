Fabian Cancellara over Remco: “Geef ons meer Evenepoels!” Joeri De Knop in Australië

24 januari 2020

Ook Fabian Cancellara, de hele week al te gast in de Tour Down Under, is onder de indruk van Remco Evenepoel. “Ik zag of sprak hem nog nooit. Maar hij lijkt me loyaal, heel ‘down to earth’ — hopelijk blijft dat zo — en vooral: karakterieel sterk. Hij zegt ook vlakaf: ‘ik wil de drie grote ronden winnen’. Of: ‘ik wil olympisch kampioen worden’. Je kan dat als arrogant bestempelen. Maar eigenlijk is het toch leuk? Geef ons meer Evenepoels, Van der Poels en Bernals. Jongens die niet bang zijn om te zeggen wat ze willen. Die gewoon doen. En dán pas denken. Zij zijn de garanties op mooie wielermomenten. En daar zitten de mensen op te wachten.”

Cancellara vindt de ontwikkeling van Evenepoel bijzonder. “Het zal ook van de Belgische media afhangen hoe het hem verder zal vergaan. Dat hij nu al ‘de nieuwe Merckx’ wordt genoemd, helpt hem niet. Die stempel zal hem blijven achtervolgen. En als hij het niet waarmaakt, volgt de kritiek. Grote kampioenen moeten niet enkel met druk ín de koers kunnen omgaan, maar ook daarbuiten. Ben je niet ‘matuur’ genoeg, kan het snel bergaf gaan.” Dat ons sportief interessante maanden wachten, vindt Cancellera. “Waarin veel duidelijk zal worden. Doet Evenepoel opnieuw wat hij vorig jaar deed, krijgen we hele leuke koersen.” (JDK)