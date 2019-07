Explosieve Vos wint La Course op tijdritparcours van Pau GVS

19 juli 2019

12u46 0 Wielrennen Marianne Vos schreef de zesde editie van La Course op haar naam. Op het tijdritparcours van Pau, waar de heren straks de 13de etappe van de Tour afhaspelen, pakte ze op de laatste lastige strook uit met een fikse demarrage. Alweer een Nederlands feestje.

🏆 Victory for Marianne Vos 🏆

Marianne Vos wins La Course by Le Tour de France with FDJ !@Marianne_Vos remporte @LaCoursebyTDF avec @FDJsport !#LaCourse pic.twitter.com/tWq4g3AxL5 La Course by Le Tour(@ LaCoursebyTDF) link

Vooraleer de mannen hun tijdritfiets van stal haalden voor de dertiende etappe in de Tour, reden de dames op datzelfde parcours hun Tour de France - weliswaar bestaand uit slechts één rit. De vrouwen legden in La Course vijfmaal het tijdrittraject van de mannen af, goed voor 121 kilometer. Het ideale aperitiefje, dus.

🚩 Unofficial start! Let's go!

🚩 Le départ fictif est donné, c'est parti !#LaCourse pic.twitter.com/M1lg5YvwCR La Course by Le Tour(@ LaCoursebyTDF) link

Elf vluchters

In de eerste ronde zonderde zich een kopgroep af. Daarbij één landgenote: Sofie De Vuyst. Het peloton was nooit zinnens om de elf leiders alle vrijgeleide te gunnen. Lotto-Soudal Ladies en Mitchelton-Scott - voor titelverdedigster Annemiek van Vleuten - hielden het tempo immers bijzonder hoog. De avonturiers kregen op die manier nooit meer dan twee minuten. Voor Belgische kampioene Jesse Vandenbulcke ging het te snel, aan het einde van de derde ronde liet zij begaan.

Op 46 kilometer van de streep dropte Van Vleuten een eerste bommetje, de nevenfavorieten nestelden zich in haar wiel. De vroege vlucht werd door de demarrage in een mum van tijd bij de lurven gevat. Nadien stokte de vaart, waardoor nog heel wat mindere ‘Godinnen’ hun wagonnetje alsnog konden aanhaken.

They are 11 in the Breakaway today !

Elles sont 11 dans l'échappée du jour!

🇦🇺 A. Manly

🇦🇺 S. Roy

🇨🇦 K-A. Canuel

🇳🇱 J. Korevaar

🇨🇭 E. Chabbey

🇨🇿 N. Noskova

🇺🇸 A. Ryan

🇩🇪 L. Lippert

🇫🇷 A. Cordon Ragot

🇫🇷 E. Muzic

🇧🇪 S. De Vuyst#LaCourse pic.twitter.com/igAC1RT1xW La Course by Le Tour(@ LaCoursebyTDF) link

Moedige Spratt

Een andere Nederlandse vedette - Van der Breggen - was de volgende die stevig op de trappers ging staan. Van Vleuten gaf er vervolgens een extra snok aan. Toch zonderden zich vijf andere namen af: Spratt, Moolman-Pasio, Brand, Paladin en Cromwell. Boels Dolmans had geen pion mee, zij gingen dus vol in het verweer. Spratt liet haar metgezellen snel alleen en had op 20 km van de finish een voorsprong van een halve minuut. CCC ging nu werken, voor Marianne Vos. Spratt viel echter niet stil, op zes kilometer van het summum had ze nog altijd 22 tellen.

Zou ze ook de Rue Mulot, een pittige strook in de slotkilometer met een piek tot zeventien procent, overleven? Neen. Het peloton naderde op 500 meter van de finish immers tot op tien seconden, een eitje voor de explosieve Marianne Vos om die kloof te dichten. Vos ontbond haar duivels, met een snedige versnelling walste ze over Spratt richting finish. Tegen het tempo van de Nederlandse was geen kruid gewassen. Een knappe zege voor Vos, Spratt kon er enkel eens goed bij vloeken.

De Canadese Kirchmann werd tweede, de Deense Uttrup Ludwig derde. Het is de vijfde keer op zes edities dat een Nederlandse La Course wint. Marianne Vos won eerder in 2014, Van der Breggen en Van Vleuten (2x) waren de andere winnaressen. De Australische Chloe Hosking was de enige niet-Nederlandse triomfator, in 2016.

400 meters from the line. pic.twitter.com/vtJSiDj7Xa Chris Horner(@ hornerakg) link

UCI-baas blijft pleiten voor volwaardige Tour

Voor de start maakte de Franse voorzitter van de Internationale Wielerunie (UCI) zich nog maar eens sterk voor een volwaardige vrouwenversie van de Tour. “Slechts één racedag is duidelijk niet genoeg”, benadrukte David Lappartient. “We missen een grote etappekoers voor vrouwen die wereldwijd te zien is. De ASO-organisatie van de Tour de France kan ons daarmee echt helpen.”

Lappartient is naar eigen zeggen in gesprek met de ASO-directie om La Course in de toekomst uit te breiden naar tien etappes, zoals nu al in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, het geval is. “Ik hoop dat de organisatie de logistieke problemen kan overwinnen, die nu nog een langere etappekoers tijdens de Tour voor mannen in de weg staan.”

#LaCourse 🇫🇷 @AmandaSpratt still leads! But the chasers are coming! The gap is 18-seconds with 12km remaining ⏱@AvVleuten is following the latest attack out of the chase group. pic.twitter.com/zyGWyY3P5v Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link