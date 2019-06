Exit Gilbert in de maak Lefevere kan leven met vertrek van Roubaixwinnaar Marc Ghyselinck

27 juni 2019

06u22 0 Wielrennen Rijdt Philippe Gilbert in 2020 nog voor de ploeg van Patrick Lefevere? De kans is klein, na de beslissing van Lefevere om Gilbert thuis te laten voor de Tour. Dat neemt de renner zijn baas kwalijk. De manager is bovendien niet bereid in te gaan op de vraag van Gilbert voor een nieuw contract van twee jaar.

Philippe Gilbert: “Ik neem dit zeker mee in mijn beslissing waar ik volgend jaar ga koersen.”

Patrick Lefevere: “Philippe is met mij niet getrouwd. En ik niet met hem. Hij is vrij om te gaan en te staan waar hij wil.”

Het leek niet meer stuk te kunnen tussen Lefevere en Gilbert. Renner en ploegleider begonnen in 2017 aan een late romance. Gilbert zou in 2012 naar de ploeg van Lefevere gaan, maar koos uiteindelijk voor het grote geld van BMC. In 2017 lukte het dan toch. Gilbert tekende een contract voor drie jaar bij Lefevere en maakte daar zo’n beetje het onmogelijke waar. Hij won de Ronde van Vlaanderen (2017) en dit jaar won hij zelfs Parijs-Roubaix.

Het is onbegrijpelijk. Er zijn blijkbaar sportieve redenen, maar die zijn mij niet goed uitgelegd. Ik versta ze niet. Het is een ontgoocheling en een verrassing. Ik had het echt niet verwacht Philippe Gilbert

De renner dankte zijn ploeg en de ploegbaas dankte zijn renner. Zodat het er alle schijn van had dat Gilbert zijn lange carrière bij Lefevere zou beëindigen. Nog twee jaar, zo is de wens van Gilbert. In 2021 zal Gilbert 39 jaar zijn en niet eerder wil hij stoppen met koersen.

Dat verhaal ziet er sinds maandagavond helemaal anders uit. Toen kreeg Gilbert telefoon van Tom Steels. Die heeft de sportieve leiding in de komende Tour de France en Steels deelde aan Gilbert mee dat er voor hem geen plaats is in de ploeg.

“Onbegrijpelijk”

De beslissing werd genomen na een vergadering met alle ploegleiders en trainers. Aan die vergadering nam Lefevere, op dat moment in Luxemburg, niet deel. Lefevere gaf wel zijn zegen.

Het was niet het telefoontje dat Gilbert had verwacht. Hij rekent sinds het begin van het jaar al op Tourdeelname. Het had zijn tiende en mogelijk laatste Ronde van Frankrijk moeten worden, met start in Brussel bovendien. Daar wilde Gilbert niet ontbreken. En toch.

De renner reageert erg teleurgesteld. “Het is onbegrijpelijk. Er zijn blijkbaar sportieve redenen, maar die zijn mij niet goed uitgelegd. Ik versta ze niet. Het is een ontgoocheling en een verrassing. Ik had het echt niet verwacht. Bij BMC werd ik ook wel uit de ploeg voor de Vlaamse klassiekers gehouden. Maar dat gebeurde altijd in onderling overleg. Deze beslissing wordt mij opgelegd. Ik kan er niks aan doen en moet er nu mee leven.”

Gilbert heeft het over andere sportieve doelen. Maar dringender is het antwoord op de vraag waar hij de komende twee jaar gaat koersen. De kans dat er nog een verlengd verblijf komt in de ploeg van Patrick Lefevere is sinds maandagavond heel klein geworden.

Sans rancune? Gilbert: “Ik neem niemand iets kwalijk, maar dit zal zeker meespelen in mijn beslissing. Dat is logisch.”

Lefevere haalt zijn schouders op. “Philippe moet zelf beslissen waar zijn toekomst ligt. Ik neem niets terug van mijn lof voor Gilbert. Maar hij is niet met mij getrouwd en ik niet met hem. Dat Philippe zijn keuze over zijn toekomst zou laten afhangen van het feit of hij al dan niet de Tour rijdt voor ons, heb ik zelfs niet in overweging genomen.”

Geen twee seizoenen

Een contractverlenging was al niet evident. Zoals gezegd: Gilbert wil een contract voor twee seizoenen, van Lefevere krijgt hij hooguit één seizoen. “36-plussers krijgen van mij geen contract voor twee jaar. Dries Devenyns heeft net zijn contract verlengd. Hij wordt volgende maand 36. Ook hij wilde twee jaar bijtekenen. Hij krijgt maar één jaar en hij begrijpt dat.”