Exclusieve blik in volgwagen: De Weert & co stuwen Campenaerts naar zege Merijn Casteleyn Gunther Van Stappen

19 maart 2019

20u03

Bron: VTM NIEUWS 0

Victor Campenaerts pakte vandaag in Tirreno-Adriatico zijn eerste WorldTour-zege, tegen alle wereldtoppers in het tijdrijden. VTM NIEUWS kon exclusief beelden maken in de volgauto, waar de performance manager van Lotto-Soudal, Kevin De Weert, hem naar de zege riep. Ook algemeen manager Marc Sergeant, ploegmaat Tiesj Benoot en mecanicien Simon De Wolf zaten 10 kilometer lang op het puntje van hun stoel.