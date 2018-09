Exclusief: Nuyens en zakenpartner bijten van zich af: "Als Wout niet meteen zijn zin krijgt, verzuurt de boel" Marc Ghyselinck

24 september 2018

05u58 2 Wielrennen Wout van Aert pleegde vorige week contractbreuk bij ­Sniper Cycling. Er kwam een karaktermoord op Nick ­Nuyens ­bovenop. En straks komt de zaak voor een arbeidsrechtbank. De vechtscheiding is bitter. In een exclusief ­gesprek met deze krant bijten Nick Nuyens, Chris Compagnie en hun ­advocaat Rudi Desmet van zich af. «Wout van Aert heeft ­weinig respect voor contracten.»

In 2016 tekende Wout van Aert een contract voor drie seizoenen bij Sniper Cycling, de nieuwe wielerploeg van ex-renner Nick Nuyens en zijn zakenpartner Chris Compagnie. Van wat begon als een beloftevol verhaal, blijft twee jaar later niets meer over.

Chris Compagnie: «Twee jaar geleden hebben Nick Nuyens en ik de ploeg Vastgoedservice ­gedeeltelijk overgenomen. Nick is de man van de koers, ik heb ervaring met zakendoen. Ik was sponsor van Vastgoedservice en ik kende Wout van Aert een beetje. Nick en ik wisten dat Wout potentieel had. Zo is het begonnen, zo is Sniper Cycling ontstaan.»

Nick Nuyens: «We hebben sponsors gezocht en gevonden, om Van Aert een stap hoger te brengen. Om hem een programma in het veld en op de weg te bieden. Dat was een unieke combinatie.»

Compagnie: «Wout is begonnen met een heel laag loon. Hij was in 2014 wereldkampioen veldrijden bij de beloften en werd in 2016 wereldkampioen bij de profs. We boden Wout een nieuw, verbeterd contract tot eind 2019. Voor Wout was het lucratief. En hij zat voor drie jaar safe.»

Nuyens: «Wout kon ook kiezen. Wilde hij crossen, dan croste hij. Wilde hij het voorjaar rijden, dan zouden we voor een programma zorgen.»

Dat laatste seizoen 2019 is nu blijkbaar het ­grote probleem.

Compagnie: «Wout wilde in 2018 de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden. Op het laatste moment kwam daar ook de Strade Bianche bij. Hij heeft daar zo fantastisch gepresteerd dat hij de internationale schijnwerpers op zich kreeg. Dat heeft veel in beweging gezet. Iets te veel. Wij ­hebben hem de mogelijkheid gegeven om die wedstrijden te rijden. En nu zitten wij met het probleem.»

