Exclusief bij HLN: wij landden met helikopter van Patrick Lefevere in de tuin van Tom Boonen Mathieu Goedefroy

19 februari 2018

18u50 1

HLN ziet het groots, dit wielervoorjaar. Om de lancering van onze wielerkrant kracht bij te zetten, trappen we morgen af met een interview bij onze columnist Tom Boonen, en hoe. Vandaag landde onze Chef Wielrennen met de helikopter van Patrick Lefevere in de tuin van Boonen voor een groot(s) ochtendinterview. Bekijk hier de exclusieve beelden van die landing, maar ook enkele rake quotes van beide heren. Het volledige stuntinterview leest u morgen enkel en alleen in onze dinsdagkrant.