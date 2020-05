Exact drie jaar geleden stopte Tom Dumoulin in de roze trui om z’n behoefte te doen in de gracht, en toch won hij nog de Giro Daan Hakkenberg

23 mei 2020

15u25

Bron: AD 0 Wielrennen De zestiende etappe van de Giro d’Italia 2017 zal voor altijd in het geheugen van de wielerliefhebber gegrift staan. Tom Dumoulin reed in het roze, maar stapte plots, uit het niets van de fiets. De klimmer sprintte richting de gracht om er z’n behoefte te gaan doen. Darmproblemen. Vandaag exact drie jaar geleden, een moment voor de eeuwigheid.

Met de tijdritzege in Montefalco declasseerde hij de concurrenten, de overwinning in de bergetappe naar het heiligdom Oropa was om in te lijsten en zijn afsluitende tijdrit in Milaan niet minder dan allesbeslissend. Maar historisch werd de Giro-zege van Tom Dumoulin in 2017 toch vooral omdat hij in etappe 16 in de berm zat te kakken. Nooit eerder vertoond.

23 de maio de 2017, Giro, Etapa 16. Três anos desde o pitstop de Dumoulin. pic.twitter.com/OckMBSkQtS País do Ciclismo(@ DoCiclismo) link

Dat niemand de moeite heeft genomen om daarna naar het blauwe verkeersbord langs de provinciale weg 28 richting Zernez te gaan, is een gemiste kans waar wielerpuristen inmiddels spijt van zullen hebben. Eigenlijk had de hoop van Dumoulin - of was het drap - met een schepje weggehaald moeten worden, om vervolgens op een marmer voetstuk als wieler-relikwie tentoongesteld te worden in een museum. Het is ongeveer 500 meter voor de afslag naar de Umbrailpas die over de Stelvio gaat, dat Dumoulin zijn fiets tegen de grond smijt en zich zo snel als hij kan uit zijn roze trui probeert te wurmen. “Ik kon het gewoon echt niet meer ophouden.”

Hij verliest tijd. Natuurlijk verliest Dumoulin tijd. Op Vincenzo Nibali en Mikel Landa zelfs meer dan twee minuten. Van zijn riante voorsprong in het klassement is na de rit weinig meer over. Drie dagen later raakt hij zijn roze trui ook nog kwijt. Maar Dumoulin knokt zich naar Milaan en kroont zich na de tijdrit tot eerste Nederlandse winnaar van de Giro.



Johan van der Velde reed in de Giro van 1988 door een sneeuwstorm op de Gavia, Johnny Hoogerland belandde in de Tour van 2011 door toedoen van een dwaze chauffeur van een volgauto in het prikkeldraad, maar kakken in de berm is zo alledaags, zo menselijk, dat sinds die dag in mei iedereen zich een Giro-winnaar kan voelen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.