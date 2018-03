Exact 40 jaar geleden stopte Merckx met koersen, maar welke renners deden in die periode beter dan 'de Kannibaal' of kunnen hem nog voorbij? Axel Brisart/Jonas Polet

20 maart 2018

18u10 0 Wielrennen 525, zoveel overwinningen telt het palmares van de meest succesvolle renner aller tijden, Eddy Merckx. Exact 40 jaar geleden viel z'n palmares in een definitieve plooi. Na een carrière van 13 jaar hing Merckx z'n fiets aan de wilgen. De Belg is nog altijd recordhouder in wedstrijden als Milaan-Sanremo en de Tour. Maar zijn er renners die sinds 1978 meer wonnen of kunnen winnen in de tien belangrijkste wielerwedstrijden?

7 x Milaan-Sanremo

Vincenzo Nibali kwam afgelopen zondag solo aan in Sanremo. Maar met die ene overwinning komt de Italiaan niet eens in de buurt van de zeven overwinningen van Merckx, die nog altijd alleen recordhouder is. De renner die in de laatste 40 jaar nog het dichtst kwam, was Erik Zabel. De Duitser won La Primavera vier keer.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN