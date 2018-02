Ex-winnaar Johan Museeuw over de Omloop: "Ik hoop dat de jongere garde zich zal tonen" Mike De Beck

21 februari 2018

17u34 13 Wielrennen Zaterdag trappen we traditiegetrouw het Vlaamse openingsweekend af met de Omloop. En wie is er beter geplaatst om een prono te geven dan de ex-winnaars van de openingsklassieker? Johan Museeuw, winnaar in 2003, denkt alvast aan één naam voor de zege.

De 'Leeuw van Vlaanderen' rondde in 2003 een collectieve prestatie van zijn team af. Voor zaterdag ziet Museeuw maar één grote favoriet. "Ik denk dat je zeker en vast Van Avermaet bij de favorieten moet rekenen. Dat heeft hij ook al bewezen in de ‘voorbereidingskoersen’ – maar eigenlijk kan je die wedstrijden zo niet noemen. Het is ook altijd iemand die voor zo’n wedstrijden ambitie heeft. Ik denk dat Van Avermaet dus wel één van de grote favorieten zal zijn."

Er liggen uiteraard ook nog enkele andere renners op de loer. Jongens die willen verrassen in de eerste professionele koers van het jaar op Belgische bodem. "Ik hoop dat vooral de mannen zoals Jasper Stuyven en Tiesj Benoot zich zullen tonen. De jongere garde dus die klaar staat om eventueel de fakkel over te nemen, dat ze dat dit jaar dan ook doen. Niet meteen de fakkel over nemen, maar toch wel bewijzen dat ze terug een stapje voorwaarts hebben gezet en mee kunnen dingen naar die eerste grote overwinning."

Meespelen met de Gouden Klassiekers? Lees hier onze voorbeschouwing. Meer info op www.goudenklassiekers.be.