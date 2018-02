Ex-winnaar Eddy Planckaert tovert verrassende naam uit zijn hoed voor de Omloop: "Hij zal een vrijgeleide krijgen" Mike De Beck

22 februari 2018

08u00 3 Wielrennen Zaterdag trappen we traditiegetrouw het Vlaamse openingsweekend af met de Omloop. En wie is er beter geplaatst om een prono te geven dan de ex-winnaars van de openingsklassieker?

Top 3 Eddy Planckaert:

1. Jürgen Roelandts

2. Oliver Naesen

3. Philippe Gilbert

Eddy Planckaert schoot in 1984 en 1985 telkens de hoofdvogel af in de Omloop. Voor de editie van dit jaar gokt onze landgenoot op Jürgen Roelandts. De man die Lotto-Soudal na tien jaar trouwe dienst inruilde voor BMC. "De topfavoriet is Van Avermaet natuurlijk en al zeker met die finale. Maar of hij zal winnen, is een andere vraag. Van Avermaet zal toch een belangrijke rol spelen, maar ik verwacht ook Roelandts en Philippe Gilbert. Omdat Roelandts mij verrast heeft. Hij zit nu bij een andere ploeg en zal dan ook een vrijgeleide krijgen. Van Avermaet zal denk ik iets te veel in de tang zitten. Ze gaan hem volgens mij te veel viseren."

Wie kan er dan volgens Planckaert als een duiveltje uit een doosje op het voorplan treden? "Ik weet niet of het een verrassing kan zijn, maar Lampaert zal ook anders koersen omdat Boonen er bijvoorbeeld niet meer bij is. Lampaert is nu niet echt een verrassing, maar ook Jens Keukeleire verwacht ik wel. Hij werd niet voor niets tweede in Gent-Wevelgem. Dat zijn eigenlijk geen verrassingen, maar wel goede renners."

Peter Van Petegem: "Tiesj Benoot kan toekomstgericht veel bereiken"

Top 3 Peter Van Petegem:

1. Greg Van Avermaet

2. Tiesj Benoot

3. Oliver Naesen

Als drievoudig winnaar (1997, 1998 en 2002) weet Peter Van Petegem als geen ander hoe je de Omloop moet winnen. "Ik denk dat veel mensen deze renners zullen kiezen. Er zijn nog wel een paar jonge gasten. Onder andere Tim Wellens die goed bezig is, maar voor mij speelt de ervaring ook wel een rol. Dat is toch belangrijk. Als verrassing denk ik eerder aan mannen zoals Yves Lampaert en Jasper Stuyven, Edward Theuns ook. Kortom, er zijn er veel."

Van Petegem heeft alvast wel een boon voor de nog steeds maar 23-jarige Tiesj Benoot. "Je kan moeilijk elke renner gaan vergelijken. Tiesj Benoot is bijvoorbeeld de renner die voor mij toekomstgericht veel kan bereiken, maar de ene wint al makkelijker dan de andere. Gilbert moet je niet veel meer wijsmaken. Hij heeft een neus om koersen te winnen. Van Avermaet is dan weer een topatleet. De jonge gasten moeten wat meer lefgozer durven zijn en op het gepaste moment de kat uit de boom kijken. Als het moment er is, dan moeten ze toeslaan. Zoals veel renners wil iedereen die ene klassieker winnen en dan moet je soms wat met vuur spelen."

"Koers zal later ontploffen"

De veranderingen aan het parcours zullen ook een rol spelen volgens Van Petegem. "De koers zal later beslist worden. De voorbije jaren werd de koers gemaakt door het drieluik Kruisberg, Hotond en Taaienberg, maar dat was nog heel ver van de aankomst. De koers gaat dus later ontploffen."

