Ex-winnaar Dwars Door Vlaanderen zegt het peloton vaarwel - Theuns weer tweede in Turkije

Veuchelen hangt zijn fiets aan de wilgen

Frederik Veuchelen stopt na de Sluitingsprijs Putte-Kappellen met koersen. De 39-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert wil zich naar eigen zeggen wel in de sportwereld blijven tonen. Veuchelen gaat zich in de toekomst richten op de begeleiding van wielrenners.



Veuchelen draaide 14 jaar mee in het wielerpeloton, eerste bij Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen en vanaf 2009 vier seizoenen bij Vacansoleil-DCM. Vooral in z'n beginjaren kon Veuchelen overtuigen met enkele overwinningen. De belangrijkste blijft ongetwijfeld Dwars door Vlaanderen in 2006.



Na zijn passage bij Vacansoleil bleef Veuchelen zijn mentor Hiliaire Van der Schueren trouw. De aanvaller/knecht koerste in de nadagen van zijn carrière vanaf 2014 voor Wanty-Groupe Gobert. Veuchelen kondigde zijn afscheid zelf aan in een Facebook-post.

Bennett blijft winnen in Turkije

Sam Bennett heeft voor de derde dag op rij de zege meegegraaid in de Ronde van Turkije. De 26-jarige Ier van BORA toonde zich na 128,6 kilometer van Fethiye naar Marmaris de snelste van een uitgedund peloton en verwees net zoals gisteren Edward Theuns naar de tweede plaats. De Italiaan Simone Consonni spurtte naar de derde stek.

De derde etappe in de Ronde van Turkije was de kortste in deze zesdaagse rittenkoers. Het inspireerde Ferit Samli, Gregory Daniel en onze landgenoot Thomas Deruette om al vroeg het ruime sop te kiezen. Het peloton liet begaan en de voorsprong steeg al snel naar zes minuten. Op het tweede klimmetje versnelde Edoardo Zardini als eerste. De Italiaan nam enkele lengtes op het peloton, waarin UAE Team Emirates samen met CCC en Trek-Segafredo de kop nam. Meer dan enkele meters verzamelde de Italiaan nooit, maar het betekende wel de doodsteek voor Daniel, die op 10 kilometer van de streep werd gegrepen.



Achteraan het pak klampten sprinters Theuns en Bennett aan, ze zouden met de eerste groep over de top rijden. In de snelle afdaling keerde nog een tweede groep terug, maar een massasprint met een volledig peloton zou het niet worden. Bennett sprintte oppermachtig naar zijn negende seizoenszege. In de stand heeft de Ier nu 14 seconden voor op Theuns. Consonni is op 26 seconden derde.

Hey @Sammy_Be ... this is not funny anymore ¿¿¿¿¿¿ #TourOfTurkey Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link

