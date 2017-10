Ex-winnaar Dwars Door Vlaanderen hangt zijn fiets aan de haak DMM

Frederik Veuchelen. Wielrennen Frederik Veuchelen stopt na de Sluitingsprijs Putte-Kappellen met koersen. De 39-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert wil zich naar eigen zeggen wel in de sportwereld blijven tonen. Veuchelen gaat zich in de toekomst richten op de begeleiding van wielrenners.

Veuchelen draaide 14 jaar mee in het wielerpeloton, eerste bij Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen en vanaf 2009 vier seizoenen bij Vacansoleil-DCM. Vooral in z'n beginjaren kon Veuchelen overtuigen met enkele overwinningen. De belangrijkste blijft ongetwijfeld Dwars door Vlaanderen in 2006.



Na zijn passage bij Vacansoleil bleef Veuchelen zijn mentor Hiliaire Van der Schueren trouw. De aanvaller/knecht koerste in de nadagen van zijn carrière vanaf 2014 voor Wanty-Groupe Gobert. Veuchelen kondigde zijn afscheid zelf aan in een Facebook-post.