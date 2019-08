Ex-winnaar Dauphiné merkt taboe in peloton: “Positieve plas door boulimie, ook toprenners kampen met de stoornis” GVS

07 augustus 2019

10u43 0 Wielrennen De Sloveens wielrenner Janez Brajkovič heeft in een onthutsende blogpost met de titel Skeletons in the closet - skeletten in de kast - onthuld dat hij jarenlang vocht tegen boulimie, wat een directe aanleiding gaf tot zijn positieve dopingtest. De winnaar van de Dauphiné in 2010 claimt ook dat in elk team renners met eetstoornissen kampen, maar door de aanhoudende taboe alles onder tafel wordt geveegd. “Als de teambazen het in de gaten krijgen, negeren ze het gewoon.”

Janez Brajkovič, ex-ploegmaat van Lance Armstrong bij Discovery Channel, Astana en RadioShack, werd begin januari door de Internationale Wielrenunie (UCI) voor tien maanden (tot 1 juni) geschorst. De 35-jarige Sloveen werd in de Ronde van Kroatië, half april 2018, betrapt op het gebruik van methylhexaneamine, een middel dat vermoeidheid tegengaat en de alertheid stimuleert. De straf was mild, omdat Brajkovič kon aantonen dat het middel via een bedorven supplement in zijn lichaam terecht kwam. In een post op zijn blog vertelt Brajkovič nu waarom hij dat supplement - een maaltijdvervanger - nam. “Het was het enige dat ik binnenhield.”

“Het is iets waar ik heel mijn carrière mee worstelde”, begint Brajkovič z’n verhaal. “Ongeordend eten mondde uit in een eetstoornis: boulimie. Het gebeurde zo snel, voor ik het wist had ik er geen controle meer over. Vreemd genoeg maakte ik mijn geen zorgen over mijn gewicht. Ik was altijd al mager en kon zomaar een kilogram of twee verliezen. Maar hoewel ik dat wist, kon ik het niet meer omkeren. En door het grote taboe kon ik er met niemand over praten. Ik moest ermee leren leven. De schaamte was trouwens ook veel te groot om om hulp te schreeuwen.”

WorldTour

De Sloveen stelt dat het een vaak voorkomend probleem is in het wielerpeloton. “In tegenstelling tot wat velen ons willen laten geloven, komt dit vaak voor in de koers. En zeker niet alleen bij de dames. In elk team waar ik deel van uitmaakte, van het continentale circuit tot de WorldTour, had ik ploegmaats met eetstoornissen. Zelfs enkele toprenners die top drie reden in algemene klassementen van grote wedstrijden. Dokters zullen het niet opmerken omdat wij de kunst hebben om dit te verbergen. Alleen lotgenoten zullen van elkaar weten wat ze de stoornis hebben. En mochten de teambazen het toch in de gaten krijgen, negeren ze het gewoon.”

En dan kwam de positieve dopingplas. “Ik heb alles aan de UCI uitgelegd hoe het komt dat ik positief testte. “Dat supplement was een maaltijdvervanger en het enige wat ik kon binnenhouden. Ik huilde een hele dag alvorens ik ging trainen. Ik voelde me bijzonder slecht. Dus wist ik ook dat ik mijn lichaam toch iets moest geven om goed te kunnen functioneren. Dat was dat supplement. Het bestond uit dierlijke eiwitten, natuurlijke aroma’s, en helaas ook methylhexaneamine - wat ik niet wist. Nadat de UCI op de hoogte was van mijn verhaal, hadden ze beloofd dat het medische departement contact zou opnemen met mij. Ik heb ze nooit gehoord. Ze kenden mijn probleem, ze wisten dat het carrières verpestte, maar deden niets.” Nadien liet ook zijn ploeg Adria Mobil de renner vallen. “Ze beloofden te ijveren voor een minimale straf en mij nadien een kans te geven, maar toch moest ik opstappen.”

26.000 kilometer

Meer dan een half jaar later gaat het goed met Brajkovič. “Ik vond hulp. Ik heb mijn zelfvertrouwen terug. Ik hou nu van mezelf, zo kan ik ook van anderen houden. Ik ben niet beledigd door alle negatieve opmerkingen, want ik weet dat ze fout zijn. Het kan me ook niet meer schelen wat anderen zeggen of denken over mij. Zolang je terug opstaat nadat je diep bent gevallen, ben je geen mislukking.”

En dus hoopt de tijdritspecialist op een nieuwe kans. “Sinds januari heb ik 26.000 kilometer gereden. Ik ben klaar. Ik heb geprobeerd om een plaatsje te bemachtigen in de Ronde van Slovenië, maar kreeg geen antwoord. Ook de organisatie van de Ronde van Utah reageerde niet. Het is niet eenvoudig, maar uiteindelijk zal iemand ‘ja’ zeggen. Alleszins moet er nu één ding duidelijk worden. Het taboe moet weg. Iemand die bij een val een breuk oploopt en herstelt en doorgaat, wordt gezien als een held. Maar iemand die jarenlang worstelde met psychische problemen, is zwak?”