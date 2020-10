Ex-wereldkampioen Pedersen sprint naar zege in BinckBank Tour, Philipsen tweede XC

01 oktober 2020

16u34 6 Wielrennen Mads Pedersen heeft de tweede etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De gewezen wereldkampioen toonde zich de snelste in de massasprint in Aalter. Jasper Philipsen werd tweede, Pascal Ackermann derde. Pedersen is meteen ook de nieuwe leider.

Na de noodgedwongen rustdag werd er vandaag weer gekoerst in de BinckBank Tour. De renners kregen in de tweede etappe, met start en aankomst in Aalter, een vlakke tocht van 157 kilometer voor de wielen geschoven. Een nieuwe kans voor de sprinters.

Philippe Gilbert verscheen wegens te veel hinder aan de knie niet aan de start in Aalter, waar in regenachtige omstandigheden zeven lokale ronden werden afgewerkt. Ook Stijn Steels, Jenthe Biermans, Gilles De Wilde en Thimo Willems gaven er (nog voor het vertrek) de brui aan. Oliver Naesen, die zwaar ten val kwam in de eerste etappe, tekende wél present.

De vroege vlucht bestond vandaag uit Jonas Rickaert, Oscar Riesebeek, Pim Ligthart, Adrien Petit en Kenneth Van Rooy. Het vijftal kreeg niet veel speelruimte, de sprintersploegen hadden het zaakje onder controle. Ook een aanval van Jelle Wallays, Belgisch kampioen Dries De Bondt en Milan Menten werd tenietgedaan.

Een massasprint was onvermijdelijk in Aalter. En daarin toonde ex-wereldkampioen Mads Pedersen zich na een machtige sprint de snelste. Jasper Philipsen en Pascal Ackermann vervolledigden de top drie. Pedersen begint morgen als leider aan de tijdrit van 8,14 kilometer in Riemst.

🥇 Mads Pedersen

🥈 Jasper Philipsen

🥉 Pascal Ackermann#BinckBankTour pic.twitter.com/QINUfLNm8T BinckBank Tour(@ BinckBankTour) link

