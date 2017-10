Ex-wereldkampioen bij de beloften heeft meeste koersdagen in 2017 op de teller: "Ik droom nog altijd van de Giro" Dries Mombert

Getty Images Mohoric won eerder in oktober ook al in Hong Kong. Wielrennen Firenze 2013, Matej Mohoric wordt als eerstejaarsbelofte wereldkampioen. De jonge Sloveen wordt een grote toekomst voorspeld, maar is vier jaar na datum blijven plakken. Koerst Mohoric niet té veel? Wij vroegen het hem in de afgelopen Ronde van Guangxi.

Met 95 koersdagen en 15.500 kilometer op de teller heeft Matej Mohoric een bijzonder druk jaar achter de rug. Volgens Pro Cycling Stats moet de 23-jarige renner van United Arab Emirates (UAE) qua wedstrijdkilometers enkel Frederik Backaert en Andrea Pasqualon (beiden Wanty-Groupe Gobert) laten voorgaan. Op de koop toe won Mohoric dit jaar in de Vuelta zijn eerste etappe in een grote wielerronde.

"De meeste koersdagen dit seizoen? Ai, dat is niet goed", lacht Mohoric wanneer we hem in de voorbije Ronde van Guangxi confronteerden met de opvallende statistiek. "Even serieus. Ik denk niet dat het een groot probleem is dat ik zo veel heb gekoerst dit jaar. Aan het eind van een seizoen van ongeveer tien maanden voel ik me nog altijd goed. Of ik in 2018 hetzelfde programma met de Giro en de Vuelta rij, weet ik nog niet. Het is alleszins iets wat ik wil blijven proberen. Die grote rondes liggen me wel. Ik voel me aan het eind van een rittenwedstrijd altijd iets frisser dan de rest. Dat verklaart misschien ook mijn lang seizoen."

Mohoric verlaat UAE volgend jaar voor een avontuur bij Bahrein Merida. "Ik kijk uit naar die overstap. Ik heb echt het gevoel dat ik daar alle kansen zal krijgen en dat het team in mij gelooft. Ik ben nog jong en heb gelukkig nog enkele jaren om helemaal door te groeien."

TDW Mohoric (rechts) in de Ronde van Guangxi.

Kamikaze en uitvinder van de 'Froome-afdaling'

Mohoric staat bij vriend en vijand bekend als een kamikaze. De Sloveen introduceerde op het WK in Firenze de 'Froome-afdaling' voor het eerst bij het grote publiek. Zittend op de bovenbuis bleef hij in de afdaling naar de laatste rechte lijn doortrappen. "Klopt, ik deed het dus eigenlijk al voor Froome. Het was een ingeving van het moment, al durf ik zo'n stoten op training ook wel eens uit te proberen."

"Ik droom nog altijd van de Giro"

Het stunt-en-vliegwerk van Mohoric bracht in de Ronde van Spanje een eerste grote vis bij de profs op. "Ik ben fier op die etappezege in de Vuelta. Het is een nieuwe stap in mijn carrière, maar dat wil niet zeggen dat ik nu met een klassement in het achterhoofd naar een grote wielerronde zal vertrekken."

"Het blijft uiteraard wel iets waar ik van droom. Vooral de Giro heeft een plaatsje in mijn hart, al is het nu nog vroeg om te zeggen of ik die wedstrijd ook écht kan winnen. Ik zoek nog steeds uit wat ik het beste kan. Ook de Ardennenklassiekers liggen me wel."

Volgend jaar wil Mohoric dus vooral zijn ding blijven doen. "Ik denk eigenlijk aan de kleinere rittenwedstrijden. Na enkele dagen kom ik dan telkens boven water en dat is een positieve eigenschap om uit te bouwen." Met een zesde plaats in de Ronde van Guangxi is de voormalige wereldkampioen op de goede weg. Benieuwd dus wat Mohorics volgende 95 koersdagen zullen brengen.

TDW Matej Mohoric.