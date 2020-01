Ex-vriendin Pantani getuigt over “vreselijke pijn” die dood van Italiaan veroorzaakte: “Dat ik nog leef, is een wonder” TLB

11 januari 2020

12u10

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Wielrennen Vijftig jaar zou hij maandag worden, Marco Pantani. Maar zestien jaar geleden werd Il Elefantino op valentijnsdag op z’n 34ste dood aangetroffen in een hotelkamer in Rimini. Voor de nabestaanden blijft de pijn duren en de drang om Pantani na zijn dood “te volgen”, was bij momenten groot. Dat geeft zijn ex-vriendin Christina Jonsson toe in een pakkende brief aan haar voormalige geliefde. Jonsson kroop op vraag van La Gazzetta dello Sport in haar pen.

“Beste Marco”, opent Jonsson haar boodschap aan Pantani. “Ze vroegen me vroeg me een aandenken aan jou te schrijven, en ik dacht dat dat mogelijk moest zijn. Ik heb je nooit geschreven en ik heb maar een half uurtje de tijd, maar soms wordt het leven beslist in een paar momenten. (...) Toen je ons verliet verloor ik mijn stem, mijn hart, mijn verstand, mijn moed, mijn alles. Zelfs vandaag, na 16 jaar, doet het nog verschrikkelijk veel pijn. Zelfs als ik iemand nog maar Italiaans hoor spreken. De herinnering aan jou maakt me verdrietig. Ik word nog steeds boos als iemand over jou durft te praten. (...) Je laatste vertrek... was een enorme klap. Plots was je weg. Ik lag op de grond alsof ik door de bliksem was getroffen en stortte in met vreselijke pijn. Verslagen, vernield, verlamd. Maar ik moest doen wat je me geleerd hebt: je wordt niet neergeslagen, je recht de rug en begint opnieuw. Ik heb het je zien doen, Marco. Je hebt zo vaak geknokt en teruggevochten. Ik moest jou als voorbeeld nemen en vechten. Dat doe ik nog steeds. We hebben lang samen gevochten. Zij aan zij. Maar plots kon dat niet meer. (...) Zonder jouw voorbeeld denk ik niet dat ik over het verdriet heen had kunnen komen en de draad weer had kunnen oppikken. Dat ik nog leef, is een wonder... omdat de drang om je te volgen zó sterk was. Heel sterk. Christina.”

Zweem van mysterie

Pantani werd in 2004 dus dood aangetroffen in Hotel Le Rose in Rimini nadat hij niet was komen opdagen voor het avondeten. Een donderslag bij heldere hemel was zijn overlijden niet. De donkere geruchten rond de Italiaan gingen al een tijd rond. Een maand voor zijn dood moesten vrienden van zijn ouders hem nog komen redden tijdens een reis vol losbandigheden in Cuba. Maar in Rimini kwam alle hulp dus te laat.

De Italiaan overleed volgens de officiële verklaringen aan een hartaanval en een hersen- en longoedeem, als gevolg van de combinatie van kalmeermiddelen, antidepressiva en drugs. Maar de familie van de gevallen wielerheld gelooft niet dat het om een ongeluk of zelfmoord ging. Moeder Tonina Pantani houdt al jaren vol dat het niet om een wanhoopspoging ging. Volgens haar is er iets anders gebeurd met haar Marco, de Italiaanse gaat uit van moord.

“Toen ik Marco in het mortuarium zag, heb ik onmiddellijk gezegd dat hij was vermoord”, ze ze in het wielermaandblad Bahamontes. “Op zijn gezicht zag ik lelijke schrammen. Over zijn hele lichaam waren sporen van klappen. Door de val zeiden ze, maar dan heb je toch geen snijwonden? Neen, ze hebben hem geslagen én gestoken. En ze hebben hem ook gedwongen grote hoeveelheden cocaïne opgelost in water op te drinken. Hoe verklaar je anders dat hij zeven keer de dodelijke dosis had ingenomen?”

“Hij at soms cocaïne”

Volgens de Brit Matt Rendell, die de dood van Pantani onderzocht voor een boek dat hij in 2006 publiceerde, kan de these van mama Pantani evenwel uitgesloten worden. “In de maanden voor zijn dood zag je repetitief gedrag bij Pantani”, zei Rendell ook in Bahamontes. “Dat begon telkens op dezelfde manier. Hij kocht een grote hoeveelheid drugs, sloot zich op in een kamer. Hij barricadeerde de deur, zette de verwarming op de hoogste stand en begon te gebruiken. Vaak at hij cocaïne omdat zijn verslaving de slijmvliezen in zijn neus had aangetast.” Rendell heeft uit verschillende gesprekken met getuigen geleerd dat Pantani in de maanden voor zijn dood al een keer of vijf aan een overdosis was ontsnapt.

Af en toe acht een nieuwe stem nog eens de tijd rijp om zijn verhaal te doen. Fabio Miradossa, de drugsdealer die Pantani aan zijn laatste dosis cocaïne zou hebben geholpen, zei vorig jaar in een documentaire nog dat ook hij ervan overtuigd is dat Il Pirata vermoord werd. “De persoon die dat heeft gedaan, heeft dat misschien niet gewild, maar Marco werd wel vermoord. Ik snap niet dat de onderzoekers de zaak destijds niet tot op het bot hebben uitgespit.” Vandaag, zestien jaar na datum, is het mysterie nog niet uitgeklaard. Dat dat ooit zal gebeuren, lijkt een utopie.