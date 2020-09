Ex-Tourwinnaar Joop Zoetemelk zwaargewond na aanrijding met auto Redactie

20 september 2020

13u21 14 Wielrennen Ex-wielrenner Joop Zoetemelk (73) is zwaargewond geraakt bij een ongeluk. De Nederlandse Tourwinnaar van 1980 werd aangereden door een auto terwijl hij een fietstocht aflegde in Parijs. Zoetemelk is volgens de NOS met meerdere botbreuken met de helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens zijn familie is hij wel bij bewustzijn.

Zoetemelk was in de Franse hoofdstad om de slotrit van de Tour bij te wonen. Hij zou later op de avond een rol hebben in het NOS-programma De Avondetappe, dat wordt uitgezonden vanuit Rijpwetering, de plek waar Zoetemelk opgroeide.