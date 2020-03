Ex-schoonmoeder Cipollini doet huiveringwekkende getuigenis: “Hij was klaar om een bloedbad aan te richten” MXG/LRE

06 maart 2020

18u05

Bron: Il Tirreno 0 Wielrennen Hoe zou het nog zijn met Mario Cipollini (52)? Niet goed. De Italiaanse ex-wereldkampioen wielrennen, Hoe zou het nog zijn met Mario Cipollini (52)? Niet goed. De Italiaanse ex-wereldkampioen wielrennen, die onlangs twee hartoperaties onderging , bevindt zich in woelig water. Hij wordt beschuldigd van mishandeling en stalking van zijn ex-vrouw Sabrina Landucci. In de rechtszaak tegen de Italiaan getuigt nu ook zijn ex-schoonmoeder Giovanna di Simo (79). “Ik zal mezelf nooit vergeven dat ik tegen hem geen klacht heb ingediend toen hij samen was met mijn dochter.”

Wereldkampioen in 2002 in Zolder, 42 ritten gewonnen in de Ronde van Italië en één van de beste sprinters ooit. Mario Cipollini heeft een prachtige carrière gehad. In zijn privéleven was het minder rozengeur en maneschijn. Vorig jaar werd een rechtszaak opgestart tegen de Italiaan voor mishandeling en bedreiging van zijn ex-vrouw Sabrina Landucci. De twee trouwden in 1993, maar gingen uiteindelijk in 2005 uit elkaar. Nu komt ook zijn ex-schoonmoeder Giovanna di Simo met een schokkende getuigenis. De 79-jarige vrouw vertelde haar ervaringen met de ex-wereldkampioen aan de Italiaanse krant Il Tirreno. “Cipollini heeft mijn dochter bedreigd met een pistool. Ik zag hem met mijn eigen ogen haar vastgrijpen bij de nek, onderaan de trap. Op het hoogtepunt van de ruzie liep hij achter haar aan in de tuin met een pistool in z’n hand. Hij had nog een brace rond z’n knie van een recent skiongeval.”

Het bleef niet enkel bij dat ene voorval. “Toen mijn dochter hem op verraad betrapt had, nam ze haar kinderen mee naar ons thuis. Cipollini kon dat niet verkroppen en bleef haar lastigvallen. Ze werd overspoeld met berichtjes en telefoons, dag en nacht. Hij dreigde ermee om Sabrina, haar broer (ex-voetballer Marco Landucci) en mij te vermoorden. Hij zei dat hij klaar was om een ​​bloedbad aan te richten.”

Op een dag kreeg Di Simo een telefoontje van Patrizia Ventura, de vrouw die destijds hielp in het huishouden. “Ze belde me opgewonden op en zei dat ik naar Cipollini’s huis moest gaan, omdat ze bang was dat hij Sabrina zou vermoorden. Ik rende daarheen en zag rode vlekken in haar nek alsof hij haar bij de keel had gegrepen. Ze huilde en vertelde me dat hij haar ook bij het haar had getrokken. Ik drong aan om naar de eerste hulp te gaan, maar ze was bang, zowel voor ons als voor de sportcarrière van Cipollini.”

Di Simo is nooit een voorstander geweest van de relatie tussen haar dochter en Cipollini. “Ik ken hem sinds hij nog geen 20 jaar oud was. Ik ontving hem thuis omdat zijn ouders hem eruit hadden gegooid. Ik heb hem nooit aardig gevonden. Ik wilde eigenlijk helemaal niet dat Sabrina met hem zou trouwen, maar ze was koppig en verliefd. Ze probeerde altijd de moeilijkheden in hun relatie voor mij te verbergen. Ik heb pas alles te horen gekregen na de geboorte van hun eerste kind.”

In de wielerwereld was iedereen zot van ‘mooie Mario’ maar niemand wist hoe bang zijn familie voor hem was. Volgens Di Simo was de Italiaan niet enkel agressief naar zijn vrouw toe. “Hij bedreigde ook de rest van mijn familie. Z’n kinderen waren zo bang van hem dat ze hem nooit durfden tegenspreken. Hij was een agressief persoon die sliep met een pistool onder z’n hoofdkussen”, zo vertelt de vrouw. Ze beschuldigt Cipollini er ook van de huidige partner van Landucci, Silvio Gusti, een voormalig profvoetballer ook voortdurend te stalken met telefoons en berichten.