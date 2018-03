Ex-schansspringer Roglic toont zich beste muurklimmer in derde etappe Tirreno, Benoot knap derde TLB

16u28 3 Wielrennen Het was een muur, de steile slotklim naar aankomstplaats Trevi die de renners moesten bedwingen in de derde rit van de Tirreno Adriatico. En Primoz Roglic toonde zich de beste muurklimmer. De Sloveen van LottoNL-Jumbo haalde het voor Adam Yates en Tiesj Benoot. Geraint Thomas is de nieuwe leider, Greg Van Avermaet is in dezelfde tijd tweede.

Een groep van vijf renners kon al snel ontsnappen uit het peloton. De bekendste namen waren bergkoning Bagioli en de Nederlander Van Winden. Zij konden ook een ruime voorsprong bij elkaar fietsen, maar te veel ploegen wilden een strijd der titanen zien richting Trevi. En die kwam er ook.

Michal Kwiatkowski zette zich op kop oor Sky-ploegmaats Geraint Thomas en Chris Froome. Greg Van Avermaet reed alert voorin, maar het was Primoz Roglic die als eerste een goede aanval kon plaatsen. Adam trok in de tegenaanval, Van Avermaet moest lossen in het laatste deel van de klim, maar tot het achterwiel van Roglic komen, lukte niet meer. De Sloveen, die gisteren veel tijd verloor door de massale val op zeven kilometer van de streep, pakte de zege in Trevi. Yates werd nog tweede en in zijn zog reed Tiesj Benoot naar een knappe derde plaats.

In de stand neemt Thomas de leiderstrui over van Patrick Bevin (BMC). Greg Van Avermaet is in dezelfde tijd als de Welshman tweede.

Roglic: "Baalde heel erg na tijdsverlies van gisteren"

"Natuurlijk baalde ik van het tijdsverlies van gisteren", legde hij na afloop uit. "Ik zakte naar deze Tirreno-Adriatico af met klassementsambities en moest die al snel opbergen. In de laatste tien kilometer werd ik door een valpartij opgehouden. Ik moest van fiets wisselen en kwam op achterstand binnen. De kans op een goede eindklassering was daarmee verkeken, maar ik heb daarna meteen de focus op een ritzege gelegd."

Tijdens de derde rit ging hij op de slotklim al vroeg in de aanval en dat pakte goed uit. "Ik weet dat ik niet te lang moet wachten, want ik heb al heel wat sprints in mijn carrière verloren. Ik ging daarom vroeg aan. Ik heb alles gegeven en dat was voldoende. Ik ben erg blij met deze overwinning. Morgen is er weer een mooie kans en natuurlijk is er dinsdag ook nog een tijdrit. Al ben ik in zo'n pure, vlakke tijdrit niet altijd bij de beteren."

