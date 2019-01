Ex-Quick.Stepper over z’n dolle avonturen bij Aziatische wielerploegen: “Mijn Chinese kamergenoot plaste prompt de hele boel onder” XC

08 januari 2019

11u43

Bron: VICE Sports 0 Wielrennen Marc de Maar (34) kwam ooit uit voor Rabobank en Quick.Step, maar in de nadagen van z’n carrière koos de Nederlander voor een Aziatisch avontuur. En daar maakte hij heel wat bizarre dingen mee.

“Na lang lobbyen heb ik bij een Chinese ploeg een kans gekregen, op een soort freelancebasis. Ik werd per wedstrijd betaald. De bedragen liggen niet zo hoog als in Europa, en je rijdt in Azië ook minder koersen. Maar het is een supermooi avontuur geworden, precies waar ik naar op zoek was”, vertelt De Maar bij VICE Sports.

“In het begin was de taalbarrière wel lastig: ik was daar de enige buitenlander en communiceerde met mijn teamgenoten via een vertaalapp. Dan lag ik samen met een jongen op een hotelkamer en voerden we gesprekken via de telefoon. Ook het eten was wennen. Ze hebben daar een andere keuken dan wij gewend zijn. Ik heb bijvoorbeeld weleens een stuk kattenvlees voorbij zien komen.”

Plassende kamergenoot

“Ik merkte daarnaast dat de jongens in mijn ploeg naar me opkeken: ze droegen bijvoorbeeld mijn koffers en pakten mijn fiets in na een wedstrijd. Ik snapte niet waarom ze dat deden. Misschien omdat ik een Europeaan ben en er al een carrière in het wielrennen op had zitten”, vervolgde onze noorderbuur.

“Mijn kamergenoot in die Chinese ploeg was tevens echt een viespeuk. Die plaste prompt de hele boel onder. Als ik ’s nachts naar het toilet moest, stapte ik zo in zijn urine. Na heel lang hameren heb ik dat eruit gekregen, door gewoon te wijzen naar waar zijn plas in moest.”

“Tijdens de wedstrijden waren de Chinezen dan weer ontzettend agressief. Ze gedroegen zich af en toe echt als gekken. Eén voorval vergeet ik nooit meer, dat was in de Ronde van Hainan in 2017. Een Chinees kwam bijna in botsing met een ploegleiderswagen. Hij smeet vervolgens zijn bidon tegen die auto aan, daarmee leek de kous af. Tot hij na de finish nog even verhaal ging halen en die ploegleiders wat klappen gaf. Nadien liep hij naar een auto, pakte daar een fietspomp uit als wapen en wilde er weer op los rammen.”

Ex-Formule 1-coureur als ploegleider

“Doordat ik wat aardige resultaten had gereden in China, lagen de ploegen ineens aan mijn voeten. Ik wilde naar een nieuw land en koos voor Japan. Ik kwam bij de ploeg Ukyo terecht, met Ukyo Katayama (een voormalig Formule 1-coureur, red.) als ploegleider. Hij wilde dat mijn ploeggenoten tijdens een ronde mee zouden zitten in een vroege vlucht, terwijl zij amper een wedstrijd konden uitrijden. Het leek wel alsof Ukyo zich waande in een potje Pro Cycling Manager.”

“Uiteindelijk is mijn tijd in Azië wel een heel mooi avontuur geworden. Aan het gros van mijn carrière heb ik weinig herinneringen, maar de wedstrijden in China en Japan ga ik nooit meer vergeten. Na twee jaar werd het tijd om mijn wielerpensioen in te gaan. Ik ben inmiddels manager van renners en mountainbikers, en freelance journalist. Ik wil komend jaar misschien naar Afrika. Maar dan losse wedstrijden als vrijbuiter, niet meer voor een ploeg. En alleen rondes waar de kans groot is dat ik levend terugkeer.”