Ex-Quick.Stepper op het slechte pad: Juan Miguel Mercado gelinkt aan criminele bende XC

19 februari 2020

13u21 0 Wielrennen Juan Miguel Mercado won in 2004 en 2006 een etappe in de Tour, nu wordt de 41-jarige ex-renner van Quick.Step gelinkt aan een criminele bende. Dat melden Spaanse media.

In de Vuelta van 2001 stak Juan Miguel Mercado voor het eerst zijn neus aan het venster bij de profs. De op dat moment 23-jarige Spanjaard schreef de bergrit op Lagos de Covadonga op zijn naam én werd uiteindelijk knap vijfde in het eindklassement. De geboorte van een ronderenner, zo leek.

Mercado maakte in 2004 de overstap van iBanesto naar Quick.Step. De verwachtingen waren hoog, maar die kon de Spaanse klimmer nooit helemaal inlossen. Finaal reed hij slechts twee seizoenen bij het team van Patrick Lefevere.

Het potentieel kwam er niet uit, maar toch prijken er twee Touretappes op z'n palmares. In 2004 schoot hij raak in de rit naar Lons le Saunier, twee jaar later was hij de sterkste vluchter in Pau - meteen ook de laatste zege uit zijn carrière. In totaal maakte hij twaalf keer het zegegebaar bij de profs.

In 2007 hing Mercado op amper 29-jarige leeftijd zijn fiets aan de haak, waarna de Spanjaard op het slechte pad terechtkwam. Mercado wordt volgens Spaanse media vandaag ondervraagd in Operatie Zaletasuna, een onderzoek naar zestien diefstallen in de buurt van Granada.

Tussen december en februari werden er door een bende minstens zestien overvallen gepleegd in Armilla, Ogíjares en Churriana de la Vega. Alles samen verzamelden ze een buit van meer dan 120.000 euro. Zo schrijven lokale media uit Granada. Drie personen (twee mannen en een vrouw) werden aangehouden op basis van camerabeelden. Mercado is de vierde persoon die ondervraagd wordt.