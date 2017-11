Ex-prof die aanval ingezet heeft op Cancellara nuanceert, maar zegt ook: "Zet pistool tegen mijn hoofd en nog zou ik zeggen dat hij het gedaan heeft" Hans Op de Beeck

Bron: Cyclist.co.uk 0 rv Links: de fiets van Hesjedal in de Vuelta 2014, rechts: Phil Gaimon met zijn biografie. Wielrennen Als Phillip Gaimon met beschuldigingen van mechanische doping aan het adres van Fabian Cancellara zijn pas uitgebrachte biografie 'Draft Animals' een duwtje in de rug wou geven, is dat de Amerikaan aardig gelukt. Al wil de gewezen renner nuanceren. Gaimon stelt immers ook dat Cancellara een alleenstaand geval is en dat de verhalen rond motortjes in het wielrennen fel overdreven zijn. Hij verwijst daarbij naar het geval-Hesjedal, de Noor die na een valpartij in de Vuelta van 2014 ook beschuldigd werd. "Mocht Hesjedal een motortje geïnstalleerd hebben, had hij die Vuelta ook gewonnen. Dan had hij het wielrennen gedomineerd zoals, jawel, Cancellara."

Gaimon neemt dus niets van zijn verdachtmakingen rond Cancellara terug, maar stelt wel dat mechanische doping géén probleem is in het huidige wielrennen. "Motortjes zijn geen thema en ze waren nooit een thema. Alleen is mijn gevoel, en dat heb ik nog altijd, dat Cancellara er in enkele wedstrijden wel gebruik van heeft gemaakt. Tot het een half schandaal werd en hij er maar snel mee gestopt is", zegt hij aan cyclist.co.uk, om eraan toe te voegen: "Zet een pistool tegen mijn hoofd en nog zou ik zeggen dat hij het gedaan heeft."

Amper vijf fietsleveranciers

Om zijn stelling te staven dat het wielrennen niet geteisterd wordt door motortjes, verwijst Gaimon naar de Vuelta van 2014, waarin Ryder Hesjedal beschuldigd werd van mechanische doping. Bij een valpartij -in een afdaling- bleef zijn fiets verder tollen. Gaimon: "Het is clickbait. In de WorldTour zijn er amper vijf fietsleveranciers - er zouden dan wel héél veel mensen in het complot moeten zitten", lacht hij. "Neem nu de mecaniciens. Dat zijn dikwijls Belgische mannen die op dagbasis een slordige 100 euro verdienen. Zij gaan toch geen deel uitmaken van een miljoenenschandaal?"

rv Phil Gaimon met zijn biografie, met de toepassende bijtitel 'Droomwereld van een profwielrenner (soms)'

"Ik ben ook van oordeel dat er zo weinig verschil is tussen de fysieke mogelijkheden van de renners, dat wie beschikt over een extra 40 watt wel héél veel zou winnen. Dan had ik zelfs de Tour op mijn naam geschreven. Om nog eens te verwijzen naar Hesjedal, het is niet dat hij de koers domineerde. Mocht hij een motortje hebben, zou hij wel veel gewonnen hebben. Zoals Cancellara, ja."

Geen reactie

Cyclist.co.uk stelt ook dat ze Cancellara proberen te confronteren hebben met de beschuldigingen, maar dat hij zich via zijn woordvoerder liet verontschuldigen wegens een te druk schema.

bruno perrel / panoramic Kersvers UCI-voorzitter en Frans burgemeester David Lappartient.

Het debat rond mechanische doping werd onlangs ook weer actueel bij de verkiezing van David Lappartient tot UCI-voorzitter. De Fransman stelde bij zijn aanstelling dat hij het probleem zou aanpakken met meer en betere tests. Dat kwam hem meteen op een storm van kritiek te staan. Onder andere Jonathan Vaughters, teammanager van Cannondale-Drapac, trok hard van leer tegen Lappartient: "Het lijkt erop dat hij zich vooral populair wil maken. Met zo'n uitspraken scoor je natuurlijk, terwijl dat echt geen probleem is."

"De UCI zou zich beter concentreren op de zaken die het wél moet aanpakken. Slechte hotels, onveilige of spectaculaire parcours om tegemoet te komen aan de tv-stations en vooral het probleem met de motoren. Daar zouden ze beter eens veiligheidsprotocols voor uitschrijven. Nu wagen ze zich nog al te dikwijls te dicht in de buurt van de renners, zodat er gevaarlijke situaties ontstaan. Daar wordt over gesproken in het peloton. Niet over die motortjes", besluit Vaughters.

PN Jonathan Vaughters.