Ex-ploegmaat verbaasd over sterke Roglic: "Als hij bij Astana reed, hadden we een heel ander beeld"

21 mei 2019

11u09

21 mei 2019

Wielrennen Primoz Roglic gooit al het hele jaar hoge ogen, ook ex-ploegmaat Stef Clement is verbaasd over de steile opmars van de Sloveen. De Nederlander liet gisteren zijn twijfels blijken in de avondpodcast 'Sportforum' van NOS: "Als Roglic bij Astana, UAE of Katusha reed dan hadden we een heel ander beeld."

Clement was in 2017 en 2018 ploegmakker van Primoz Roglic, de laatste wedstrijd van zijn carrière, de Ronde van Romandië in 2018, werd ook gewonnen door de Sloveen. Toch is de Nederlander verbaasd dat de renner van Jumbo-Visma er voorlopig met kop en schouders bovenuit steekt in deze Giro: “Renners als Yates en Nibali, die al een grote ronde wonnen, worden in de tijdrit op één en twee minuten gereden.Die jongen transformeert zich in vijf jaar van skispringer naar (misschien) grote rondewinaar. Dat zijn geen normale stappen, dat zijn reuzenstappen”, begon Clement zijn verhaal. De Nederlander is vooral verbaasd dat Roglic er zó ver bovenuit steekt: “De marginal gains waar iedereen het over heeft, uiten zich in seconden, niet in minuten. Wat doen die anderen dan verkeerd?”

Ook sportverslaggever Gio Lippens was te gast in de podcast, hij plaatste minder vraagtekens bij de sterkte van Roglic: “Ik vind het wel een logische ontwikkeling, eerst wint hij een tijdrit in de Giro, het jaar nadien een Touretappe en vervolgens wordt hij ronderenner”, verdedigde Lippens de Sloveen. Clement countert onmiddellijk met de stelling: “Als Roglic bij Astana, UAE of Katusha reed dan hadden we een heel ander idee. Een ploeg die wordt gerund door een boef als Vinokourov, daarbij denk ik altijd dat er iets niet klopt”, waarmee Clement geen rechtstreekse beschuldigingen aan het adres van Roglic wil bezorgen, maar hij wel wil duidelijk maken dat hij voor geen enkele renner meer zijn hand in het vuur steekt. Enkele weken geleden testte Jarlinson Pantano positief: “Ik beschouwde hem als een vriend, maar nu ging hij ook nat bij Trek”, concludeerde de Nederlander.

