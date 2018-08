Ex-ploegleider Rudy Pevenage onthult wat er écht aan de hand is met Jan Ullrich "Jan is gebrainwasht door een charlatan. Hij gelooft zelfs dat whisky gezond is" Redactie

18 augustus 2018

00u00 0 Wielrennen "Jan heeft zich laten inpakken door een manipulator en een charlatan. Gerd K. heeft hem laten geloven dat whisky gezond is. Hij heeft Jan zelfs een notariële volmacht laten tekenen, die K. toelaat Ullrichs huizen te verkopen. We moeten ingrijpen als we Jan nog willen redden. Dringend." Aan het woord: Rudy Pevenage (64), trouwe en vooral ongeruste vriend van Jan Ullrich (44).

In de hal van Rudy Pevenages huis in Geraardsbergen hangt een gele trui. "Er zijn voor mij maar weinig zulke goede mensen en vrienden als jij. Rudy, ik bedank je voor alles en hoop dat we altijd samenblijven", staat erop geschreven. Getekend: Jan Ullrich, op 27 juli 1997 in Parijs - de dag dat hij zijn eerste en enige Tour de France won.

21 jaar later is de band tussen Ullrich en zijn voormalige ploegleider Pevenage nog sterk, maar toch: Pevenage is niet meer de eerste tot wie zijn poulain zich richt als hij in de problemen zit. En Ullrich zít in de rats, door alcohol- en drugsmisbruik, door een scheiding, door een obscuur verhaal over het aanvallen van een prostituee in Frankfurt. De Duitser zit in een ontwenningskliniek in de buurt van Frankfurt.

De gebeurtenissen van de afgelopen weken en het kwalijke beeld dat nu van de ex-Tourwinnaar wordt opgehangen, heeft Rudy Pevenage ertoe gebracht de ándere kant van het verhaal te vertellen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN