Ex-ploegleider Jef Braeckevelt op 76-jarige leeftijd overleden Redactie

26 februari 2019

15u09 0 Wielrennen Jef Braeckevelt is overleden. De ex-ploegleider, die vooral lang bij de Lotto-ploeg werkte, was 76 jaar oud en overleed in het ziekenhuis van Waregem na een slepende ziekte.

Braeckevelt debuteerde in 1964 als ploegleider - toen heette de functie nog ‘sportdirecteur’ - bij de Terrot-Leroux-ploeg. Daar had hij onder meer Willy Van Neste en Daniel Vanryckeghem onder zijn hoede. Vanaf 1968 leidde de West-Vlaming twee jaar Etalo en één jaar Siriki-Munck. Na zijn periode bij die ploegen bleef Braeckevelt uit beeld tot 1978, toen hij aan de zijde van Berten De Kimpe de ploeg Avia - Groene Leeuw leidde.

Van 1979 tot 1985 was Braeckevelt assistent-ploegleider bij het Noord-Franse La Redoute. Daar werkte hij met renners als Mariano Martinez, Roger Rosiers, Bernard Vallet, Robert Alban, Pierre Bazzo, Alain Bondue, Ferdi Van Den Haute, Jean-Luc Vandenbroucke (met wie hij later samenwerkte aan de leiding van Lotto), Johan De Muynck, Etienne De Wilde, Gregor Braun, Jérôme en Régis Simon, Stephen Roche, Thierry Claveyrolat en Michel Vermote.

In 1986 was Braeckevelt opnieuw assistent-ploegleider in België, de eerste drie jaar bij Hitachi. Onder zijn hoede waren onder meer Claude Criquielion, Etienne De Wilde, Dirk De Wolf, Rudy Dhaenens, Rudy Matthijs, Rudi Rogiers, Marc Sergeant, Jean-Marie Wampers, en Jef Lieckens.

Hoogdagen bij Lotto

Als assistent-ploegleider en ploegleider beleefde Braeckevelt zijn hoogdagen bij de Belgische Lotto-ploeg, waarbij hij van 1989 tot 2002 werkzaam was. Zelf noemde hij de beklijvende overwinning van Serge Baguet in een Tourrit van 2001 een “hoogtepunt” in zijn carrière (zie video onder). Het was trouwens Braeckevelt die Baguet letterlijk van het dak had gehaald nadat die met wielrennen was gestopt, om hem een plaats te geven bij Lotto.

Braeckevelt stond ook rotsvast achter de ambitieuze Andrej Tchmil, wat binnen Lotto niet onverdeeld in goede aarde viel. Na 2002 was er voor de renner geen plaats meer, Braeckevelt verdween samen met hem uit het team van de Nationale Loterij.

De West-Vlaming was vervolgens actief bij Marlux, Chocolade Jacques (met Tchmil als ploegleider aan zijn zijde), en Jartazi. Hij werkte er onder meer samen met David Boucher, Dave Bruylandts, Andy Capelle, Dmitri Konisjev, Chris Peers, Jürgen Van De Walle John Gadret, Geert Verheyen, Leonardo Duque, Johnny Hoogerland, Dmitri Moeravjev, Janek Tombak, Geert Omloop, Allan Davis, Jens Mouris, Frank Vandenbroucke (in 2008), Maxime Vantomme en de latere busbestuurder bij Quick.Step, James Vanlandschoot.

In 2009 belandde Braeckevelt bij het Russische team Katusha, dat een Zwitserse licentie heeft. Achter de schermen van die ploeg werkte ene... Andrej Tchmil.

Bij dat team zegde hij op zijn 68ste de ploegleiderswagen vaarwel. Hij ontkende tegenover toen aan de deur te zijn gezet. “Er is een nieuwe manager gekomen en je weet: andere bazen, andere wetten. Bovendien wil men bij Katjoesja een andere strategie op poten zetten. Zo moest ik ook als sportdirecteur naar koersen in zeg maar Australië, China en noem maar op. Ik ben 68 en dat verre reizen zie ik niet meer zitten. We zijn dan samen rond de tafel gaan zitten en uiteindelijk beslisten we om mijn contract, dat nog liep voor twee jaar, te ontbinden. (...) We zijn in alle vriendschap uiteen gegaan”. Braeckevelt voegde eraan toe Tchmil nog achter de schermen te willen helpen “bij bepaalde projecten”.