Ex-Girowinnaar vertelt honderduit over dopinggebruik: "Het hoort bij de koers. Als je gepakt wordt, dan heb je slecht getimed" Jonas Polet

18 april 2018

18u19

Bron: Tutto Bici 0 Wielrennen Voormalig Girowinnaar en dopingzondaar Danilo Di Luca brengt binnenkort zijn boek Bestie da Vittoria uit. De Italiaan doet daarin enkele opvallende uitspraken, zo blijkt uit een fragment uit het boek dat gepubliceerd werd in de Italiaanse krant Tutto Bici.

Di Luca kreeg in December 2013 een levenslange schorsing opgelegd nadat hij voor de derde keer betrapt werd op dopinggebruik. Volgens de Italiaan was er geen andere optie. "Ik kon niet anders dan doping gebruiken", klinkt het in het boek. "Doping verbetert je prestaties met 5 tot 7 procent en misschien met 10 tot 12 procent als in topvorm bent. Als ik niet had gebruikt, had ik nooit gewonnen."

De nu 42-jarige 'Killer van Spoltore' zegt in zijn boek dat hij begonnen is met het gebruik van verboden middelen in zijn vierde jaar als profrenner, in 2001. Di Luca merkte toen dat renners die hij bij de amateurs versloeg van hem wegreden en wedstrijden wonnen. "Testosteron, EPO, cortisone. De dokter kan je geen voorschrift geven dus ga je zelf opzoek, in fitnesszalen of op het internet. Plaatsen die iedereen kent."

Epo

"Doping gebruiken is deel van het wielrennen", stelt Di Luca. "Als je betrapt wordt, dan heb je verkeerd getimed, want iedereen weet hoeveel uren moeten passeren om niet tegen de lamp te lopen." Op 29 april, 2013 testte Di Luca voor de derde keer in zijn carrière positief in een controle voor aanvang van de Ronde van Italië. Ook in de Giro die hij in 2007 won, kwam hij in opspraak na verdachte urinetests. Daardoor kreeg hij een schorsing van drie maanden. En twee jaar later was het weer van dat. In de Giro van 2009, waarin hij twee ritten won, werd Di Luca opnieuw betrapt op het gebruik van epo.