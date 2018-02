Ex-Belgisch kampioen Preben Van Hecke: “Als Froome hier mag starten, dan is het zo”

Dries Mombert in Spanje

13 februari 2018

21u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen De 64ste Ruta del Sol is klaar om uit de startblokken te schieten. Aan de vooravond van de Spaanse voorbereidingskoers een dozijn renners op de persconferentie, maar van Chris Froome geen spoor...

Wel present even ten zuiden van Malaga was Preben Van Hecke. De Belgische kampioen van 2015 gaat een nieuw seizoen als wegkapitein van Sport Vlaanderen-Baloise tegemoet en heeft naar eigen zeggen nog steeds ambitie. “Uiteraard is het mijn voornaamste taak in de ploeg om de jonge gasten wat dingen bij te leren, maar dat neemt niet weg dat ik zelf geen doelen heb. Het jaar is mooi begonnen in Valencia (Van Hecke won er de bergtrui, red.), maar ik hoop me dit seizoen vooral nog eens te tonen in de klassiekers. De Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik,... Er zijn kansen genoeg. Het zou mooi zijn om een dragende ontsnapping te kleuren in één van die wedstrijden. Je weet nooit dat er nog eens eentje draagt tot aan de meet.” (knipoogt)

Van Hecke, trainingsgezel van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen bij ‘de Parelvissers’ gaat zijn vijftiende seizoen bij de profs in. In al die jaren bij Sport Vlaanderen zag de Oost-Vlaming heel wat wielertalent passeren. Sep Vanmarcke, Thomas De Gendt en Yves Lampaert om er maar enkelen te noemen. Wie ziet Van Hecke dit jaar als potentiële groeidiamant in z’n team? “Dit jaar denk ik aan Amaury Capiot en Jonas Rickaert. Ze hebben het allebei in zich om het te maken. Uiteraard zijn er ook nog anderen, het is afwachten wie zich het best ontwikkelt.”

Over Froome: “Als hij hier mag starten dan is het zo”

Na meer dan veertien seizoenen als wielrenner valt Van Hecke naar eigen zeggen nog van weinig achterover. Ook niet van de aanwezigheid van de positief bevonden Chris Froome? “Ik vroeg me al af wanneer die vraag zou komen. (lacht) Neen, als hij hier mag starten dan moet het zijn dat hij dat recht ergens wel heeft verkregen. Meer vragen stel ik me daar niet bij. Voor mij heeft het niet zo heel veel invloed. Of ik hier nu zonder Froome in de wedstrijd 34ste wordt of met hem 35ste, op zich maakt dat niet veel uit. Ik zeg het, als hij hier mag starten dan is het zo. Veel valt daar niet aan te veranderen.”